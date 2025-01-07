Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 2025 Emniyet şeridini ihlal etme cezası ne kadar?

Emniyet şeridini ihlal etme cezası | Trafik cezası ücretleri 2025 yılına girilmesiyle yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar Emniyet şeridini ihlal etme cezası araştırması yaparak 2025 Emniyet şeridini ihlal etme cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2025 Emniyet şeridini ihlal etme cezası ne kadar? İşte Emniyet şeridini ihlal etme cezası!

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesine göre acil durumlarda kamu görevlilerinin (ambulans, itfaiye vb.) kullanılması adına ayrılmış olan emniyet şeridinin ihlalinde 46/2-f cezası uygulanır. 2025 yılında araç sürücüleri için Emniyet şeridini ihlal etme cezası 9.268 TL olarak ilan edilmiştir.

2025 EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETME CEZASI NE KADAR?

Trafik Cezası/Maddesi Trafik Ceza Tutarı (TL) İndirimli Tutar (TL) Ceza Puanı Emniyet şeridini ihlal etme / 46/2-f 9.268 TL 6.951 TL -

*İndirimli tutar cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 30 takvim günü içerisinde ödendiğinde geçerlidir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.

Kaynaklar

Bu bilgilerin edinildiği kaynaklar şu şekildedir: