Emniyet, sosyal medya hesabını kapatmak istediği milletvekilinin kimliğini “tespit edemedi”

Suriye'de 30 Ocak'ta mutabakata kadar HTŞ öncülüğündeki geçici Suriye hükümetinin Rojava’ya yönelik saldırı sonrasında saldırıyı protesto eden ya da bölgedeki gelişmelere ilişkin haber ve yorum paylaşan gazeteci, siyasetçi ve haber ajanslarının X hesaplarına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Erişime kapatılan hesaplar arasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Batman Milletvekili Keskin Bayındır ile DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da yer aldı. Milletvekillerinin avukatları tarafından yapılan itirazlar ise reddedildi.

“PROPAGANDA NİTELİĞİNDE”

Söz konusu kararlar, X hesaplarının “Terör Örgütü Propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı” iddiasına dayandırıldı. Duruma tepki gösteren TBMM Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Sevilay Çelenk, “5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi, uygulamada sınırları belirsiz ve geniş yorumlanan ifade özgürlüğüne müdahale aracına dönüştü. ‘Milli güvenlik’ ve ‘kamu düzeni’ gibi muğlak ifadelerle hesapların tamamı kapatılabilmektedir. Özellikle ‘propaganda niteliğinde’ ifadesi idari bir değerlendirmeye dayanmaktadır” dedi.

EMNİYET, MİLLETVEKİLİNİN KİMLİĞİNİ TESPİT EDEMEDİ

Emniyet tarafından mahkemeye sunulan araştırma dosyasında, Tanhan’ın Rojava için düzenlenen bir yürüyüşe ilişkin yaptığı paylaşımın ekran görüntüsü dosyaya eklenerek, “kullanıcının adres ve kimlik tespiti adına yeterli bilgi ve içerik görüntülenememiştir” ifadesine yer verildi. Erişim yasaklarına tepki gösteren Çelenk, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, yasama faaliyetlerine katılan ve milletvekilliği sıfatı kamuya açık bir kişi hakkında bu yönde bir tespitte bulunulması maddi olgular ve kamusal bilinirlik düzeyi dikkate alındığında izah edilebilir değildir. Söz konusu milletvekili hesapları parti faaliyetleri kapsamında kullanılan dijital siyasal iletişim kanallarıdır. Hesaplara erişim engeli getirilmesi siyasal faaliyet yürütme ve seçmenle iletişim kurma hakkına doğrudan müdahaledir” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILABİLİR”

Kanunun öngörülebilir olmadığını belirten Çelenk, “Bu uygulama biçimi devam ettiği sürece sosyal medya kullanan herkesin hesabı aynı gerekçelerle erişime engellenebilir. Müdahalenin ölçütleri açık değildir, sınırları net değildir ve öngörülebilirlik ortadan kalkmıştır” dedi.

Çelenk, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

-5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında son bir yılda kaç sosyal medya hesabı ve haber hakkında erişim engeli kararı verilmiştir? Bu kararların kaçında hesapların tamamı erişime kapatılmıştır?

-Milletvekillerine ait sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı hangi hukuki gerekçelere dayanılarak verilmiştir? Siyasal faaliyet yürütme hakkı ve Anayasa’nın 83. maddesinde yer alan açık hükümler dikkate alınmış mıdır, alınmış ise bu hükümlere rağmen söz konusu kararlar hangi değerlendirmeye dayanmaktadır?

-Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan hakkında kullanılan “Yapılan araştırmada kullanıcının adres ve kimlik tespiti adına yeterli bilgi ve içerik görüntülenememiştir” ifadesine ilişkin bu değerlendirmenin nasıl bir açıklaması vardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir milletvekili hakkında kimlik ve adres tespitinin yapılamadığı yönündeki bu değerlendirme hangi somut veri, belge ve araştırma süreçlerine dayanmaktadır?

-8/A maddesi kapsamında verilen kararlara karşı yapılan itiraz sayısı kaçtır? Bu itirazların kaçında erişim engeli kararı kaldırılmıştır?

-5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinin mevcut uygulamasının ifade özgürlüğünü daraltan ve öngörülebilirlik ilkesini zedeleyen sonuçları karşısında, söz konusu maddenin yeniden düzenlenmesine yönelik bir yasal değişiklik hazırlığı yapılmakta mıdır?