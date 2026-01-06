Emniyet'te kriz iddiası: İstihbarat Şube Müdürü görevden alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde cuma günü kirtik bir tayin gerçekleşti. Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla görevden alındı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, personel emrine aldığı Yücel’in yerine atama yapmadı. Yücel, Polis Akademisi Başkanlığı’na tayin edildi.

T24’te yer alan habere göre, Ankara Emniyeti’nin en önemli birimleri arasındaki İstihbarat Şubesi’nin müdürü Gökhan Yücel, cuma günü mesai bitimine saatler kala ani bir kararla görevden alındı.

TALİMATLA ALINDI

Yücel’in, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’e verilen talimat sonrasında görevden alındığı öğrenildi. Yücel, personel emrine alınırken yerine henüz atama yapılmadı. Yaşanan gelişme Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimi ile Emniyet İstihbarat Başkanlığı’nca da yakından takip edildi.

KULİSLERE YANSIYAN İDDİALAR

Emniyet kulislerine yansıyan iddiaya göre, Yücel’in görevden alınmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkındaki bir internet paylaşımı neden oldu. Yücel, başsavcılıkla ilgili iddiaları içeren ve daha önce erişime yasaklanan söz konusu internet paylaşımını yakından tanıdığı bir üst düzey bürokrata ulaştırdı.

Yücel’in gönderisini alan bürokratın aynı mesajı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki tanıdığı üst düzey yargı mensubuna ulaştırması sonrasında başsavcılık ile emniyet arasında kriz patlak verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetimi, gelişmeyi ve yaşananlardan dolayı oluşan rahatsızlığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya iletti. Yerlikaya da krizin daha fazla büyümeden sonuçlanmasını sağlamak amacıyla Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’e, Yücel’in görevden alınması talimatını verdi. Talimat üzerine Yücel, hafta başı beklenmeksizin görevden alınarak aynı saatlerde Polis Akademisi Başkanlığı kadrosuna görevlendirildi.