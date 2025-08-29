Emniyet'teki "Atatürksüz paylaşım" skandalında fatura kime kesildi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, Atatürk'ün fotoğrafını kaldırarak paylaştığı görselin faturası herhangi bir yetkili isme değil en alttaki polis memuruna kesildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü "Emniyet’in Atatürksüz mesaj paylaşımında kabak kimin başına patladı?" başlıklı yazısında, Emniyet'in skandal paylaşımını yazdı.

Büyük Taarruz'un yıl dönümü için yapılan paylaşımda yer alan kullanılan klasikleşmiş fotoğrafta Atatürk silüetinin kaldırıldığını anımsatan Şardan, skandalın muhatabının sadece en alttaki polis memuru olduğunu yazdı.

Kullanılan görsel materyali hazırlayan personelin Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi’nden tayin edilmesi için yazı hazırlanıp Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’na gönderildiğini aktaran Şardan, "Sistemin en altındaki personelin tayininin çıkarılmasıyla skandalın üzeri örtülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaya ilişkin yetkili personellere dönük herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Devletteki “ahbap-çavuş” metodu liyakatsizlik uygulamasına örnek oluşturan atamanın nasıl sonuç yarattığı 26 Ağustos günü ortaya çıktı.

Peki, söz konusunu skandalın faturası kime çıktı?

Edindiğim bilgiye göre, yaşananlarla ilgili şimdilik herhangi bir soruşturma yok. Ancak, paylaşımda kullanılan görsel materyali hazırlayan personelin Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi’nden tayin edilmesi için yazı hazırlanıp Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’na salı akşamı gönderildi.

Sistemin en altındaki personelin tayininin çıkarılmasıyla skandalın üzeri örtülmüş olacak. Hiyerarşik sistemi bulunan emniyet teşkilatında, skandalın muhatabı sadece en alttaki polis memuru olmaz. Memurun üzerinde sırasıyla büro amiri, şube müdürü, daire başkan yardımcısı, daire başkanı ve Emniyet Genel Müdürü var.

"ÜSTLERİNİN BİLGİSİ OLMAKSIZIN FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sistem içinde yayını hazırlayan polis memurunun üstlerinin bilgisi olmaksızın söz konusu faaliyeti gerçekleştirmesi mümkün değil. Eğer, yapılan işlemden sıralı amirlerin bilgisi yoksa daha vahim bir tablo var demektir.

Gerçi, daha bir ay kadar önce Polis Akademisi’ndeki mezuniyet töreninde, polis yıldızının “Atatürkçü” kimliği ve Atatürk ilkeleri üzerine tek kelime etmeyen Emniyet Genel Müdürü’nün başında olduğu teşkilatta artık her şeyin yaşanması mümkün görünüyor.

Unutmadan, tayini çıkarılan personel de Demirtaş’ın getirdiği başkanla birlikte göreve gelen yeni çalışma ekibinden.

Yaşananların diğer boyutunda, Emniyet’te yaşananların, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yazdığı kötü puanlar var.

Görevi sırasında başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Yerlikaya’nın icraatlarına kötü imza olarak kalıyor Emniyet’in böylesi yaklaşımları.

Emniyet, Yerlikaya’yı sabote mi ediyor acaba şu kritik günlerde."