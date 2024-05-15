Emniyet'teki kriz: Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında adı geçen ve haklarında soruşturma başlatılan üç üst düzey emniyet mensubuyla ilgili sessizliğini bozdu. Yerlikaya, "Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi. Mülkiye müfettişlerinin konuyla ilgili rapor hazırladığını kaydeden Yerlikaya, söz konusu raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden uzaklaştırılan üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden bir açıklama yapan Yerlikaya, hükümete oyun kurulmak istendiğini söyledi.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlara engel olmak isteyenlere izin vermeyeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mülkiye Müfettişleri'nin konuyla ilgili rapor hazırladığını bildiren Yerlikaya, hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz Milletimiz müsterih olsun; Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 15, 2024

ANKARA EMNİYETİ'NDE AYHAN BORA KAPLAN KRİZİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle 3 emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun hazırlayacağı raporun ardından bu kişiler hakkında adli işlemlerinin yürütüleceği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Kaplan hakkında biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ile 169 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

İddianamede, suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildiriliyor.

Ankara’da “Kaplan grubu” olarak bilinen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın 15 yıl içerisinde Ulus’ta bir telefoncu dükkanından 15 milyon lira sermayeli zincir şirkete ulaşan ticari gelişimi dikkat çekiyor. 40 milyon liralık Ferrari ile oğlunun sünnet düğününe giden Kaplan’ın ilk şirketinin adında “Menzil” sözcüğünün olduğu ve şirketinin 2015 yılından sonra büyümeye başladığı Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından anlaşılıyor.