Emniyet'ten açıklama: Okul saldırısı paylaşımı yapan 83 kişi hakkında gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar ve faaliyetler nedeniyle geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı" bildirildi.

83 ŞAHIS HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."