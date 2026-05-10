Emniyet'ten Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın paylaşımıyla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın sosyal medyada çakar tertibatlı araç içinden paylaşımda bulunması ile ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki araca 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine yönelik işlem başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada "Bazı sosyal sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B. E. P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyuna bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Açıklamada görüntülere konu olan şahıs adına Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığı belirtildi.

173 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, söz konusu görüntülerdeki aracın tespit edildiği bildirilerek, araçla ilgili 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmediği ifade edildi.

Avukat olduğu belirtilen Begüm Ece Pazarcı, çakarlı araç içinden paylaşımda bulunmuştu. Paylaşım, sosyal medyada büyük tepki toplarken, şahsa neden çakar hakkı verildiği tartışma konusu olmuştu.