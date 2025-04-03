Emniyet'ten 'gözaltında cinsel saldırı' açıklamalarına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "gözaltında cinsel saldırı" açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını ve polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu" iddia etti.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonun ardından ülke genelinde başlayan protestolarda gözaltına alınanlara ve tutuklananlara yönelik yüzlerce hak ihlali kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan bir genç kadın, polisin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve darp edildiğini belirtmişti.