Emniyet'ten 'jammer' açıklaması: Belediye başkanları kullanamaz
Silivri Cezaevi'nde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'jammer' kullandığı iddiası tartışılmaya devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet açıklamasında, "Belediye başkanları ve belediyeler, jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamerasını bantladığı ve jammer (frekans kesici) kullanıldığı iddialarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Emniyet'in açıklamasında, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır" denildi.
Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesiciler (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
April 28, 2025
KORUMA GÖREVLİSİNİN İFADESİNE ULAŞILDI
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan koruma görevlisi Çağlar Türkmen'e, emniyetteki ifadesinde "oteldeki güvenlik kamerasının bantlandığına dair görüntüler" soruldu.
Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişinin kendisi olduğunu söyleyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu’nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü daha önce Balıkçı Kahraman isimli restoranda Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır" dedi.
"Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım" diyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu’nun yanında olan kalabalık grupta kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.
İmamoğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben bir salona gireceksem, bir yerde toplantı yapacaksam ve orada bir kamera varsa koruma ekibi aldığı eğitimin gereği gidip kamerayı kapatıyor" demişti.
Bavulların içinde para olduğu iddialarını eleştiren Özel, "Dönün Ekrem İmamoğlu'nun bütün programlarına bakın o çanta jammer çantası. Sinyal kesici var içinde. Bu sinyal kesicinin işi orada yapılabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir evet ama esas işi sinyal kesmektir. İŞİD'in veya bir başka terör örgütünün PKK'nın patlatacağı bombanın sinyalini kesmektir. Ekrem İmamoğlu'nun yanında götürülen jammer, korumasının görevidir" ifadelerini kullanmıştı.
Özel, CHP'nin de İBB'nin de kendi jammerını kendi kasasından ödediğini belirterek, “Jammer almak yasa dışı bir iş yapmak değil. Jammer kullanımı bir belediye başkanını koruyan koruma ekibinin sorumluluğundadır" demişti.
İstanbul'da bir yerden bir yere giderken toplantı planlandığında güzergah üzerinde İBB'nin bir yeri varsa orada, yoksa bir otelde toplanıldığını söyleyen Özel, "Bu görüşme iktidara yakın bir otelde olmuştur. Ekranın kapatılması koruma görevinin gereğidir, yazılıdır, yazılı iş yapılmıştır. Alette jammer vardır" diye konuşmuştu.