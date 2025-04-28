Emniyet'ten 'jammer' açıklaması: Belediye başkanları kullanamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamerasını bantladığı ve jammer (frekans kesici) kullanıldığı iddialarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Emniyet'in açıklamasında, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesiciler (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

KORUMA GÖREVLİSİNİN İFADESİNE ULAŞILDI

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan koruma görevlisi Çağlar Türkmen'e, emniyetteki ifadesinde "oteldeki güvenlik kamerasının bantlandığına dair görüntüler" soruldu.

Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişinin kendisi olduğunu söyleyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu’nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü daha önce Balıkçı Kahraman isimli restoranda Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır" dedi.

"Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım" diyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu’nun yanında olan kalabalık grupta kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.