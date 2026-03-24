Emniyet'ten Newroz açıklaması: Kaç kişi gözaltına alındı?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Newroz Bayramı öncesi ve sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 170 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından Newroz kutlamaları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Newroz'un Türkiye'nin dört bir yanında geniş katılımla kutlandığı belirtildi.

17-24 Mart 2026 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Diyarbakır, Antalya, Şanlıurfa ve Van'da operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte, 17-22 Mart 2026 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 9 ilde (Aydın, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa ve Van) gerçekleştirilen çalışmalarda; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ile terör örgütü propagandası suçları kapsamında 72 şahıs yakalanmıştır.

24 Mart 2026 tarihinde ise terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 6 ilde (İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Antalya ve Mardin) eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 98 kişi gözaltına alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir."