Emniyet'ten Newroz açıklaması: Toplam 209 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Newroz Bayramı öncesi ve sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 209 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından Newroz kutlamaları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Newroz kutlamaları sırasında 'örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara yönelik' 5 ilde düzenlenen operasyonlarda son 2 günde 27 şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Buna göre 24–25 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis'te 27 kişi daha gözaltına alındı.

Böylece Newroz kutlamalarında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' ve 'örgüt propagandası' suçlamalarıyla gözaltına alınan kişi sayısı 209'a yükseldi.