Emniyet'ten TTB'ye gaz kullanımı yanıtı: Suç duyurusunda bulunuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvının "kesinlikle kullanılmadığını" iddia etti.

Türk Tabipler Birliği (TTB), 15 Nisan'da protesto eylemlerinde yaşanan polis şiddeti ile kullanılan gazlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. TTB ayrıca, polis müdahalelerinde kullanılan kimyasal maddelerin içeriği ve etkilerine dair İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedi.

BİREY SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK GAZ KULLANILMADI

EGM'den yapılan açıklamada, şikayete bahis iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu savunuldu:

"Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır."

Açıklamada, teşkilatın envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların, yasaklanmış kimyasal gazlardan olmadığı, 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere Türkiye'de de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler olduğu anlatıldı.

"TEŞKİLAT MENSUPLARI HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR"

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemlerinin de yasal mevzuatı çerçevesinde yapıldığı savunularak şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır. Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikayetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir.

Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur."