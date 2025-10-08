Emniyete göre yüze biber gazı sıkılması yasal

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in kayyum atanmasına karşı CHP İstanbul İl Binası önünde toplanan yurttaşlara biber gazı sıkılmasına ilişkin CİMER’e yaptığı başvuruya yanıt geldi. Emniyet, polislerin yüzlere doğrudan biber gazı sıkmalarının “kanuna uygun” olduğunu belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Gökçek’e verilen yanıtta, "Bahse konu başvuruda öne sürülen iddialarda kanunsuz ve konusu suç teşkil eden herhangi bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Verilen yanıta tepki gösteren Ali Gökçek, "O gün orada kanuna aykırı olan tek şey emniyet güçlerinin orantısız şiddeti idi. Vatandaşların maruz kaldığı orantısız güç kullanımı ve özellikle de biber gazının doğrudan insanların yüzüne sıkılması, Genel Başkanımızın İstanbul’daki Çalışma Ofisi’nin hukuka aykırı bir şekilde ablukaya alınması tamamen görmezden gelinmiştir” dedi.

Ayrıca “kaç polis memurunun görevini kötüye kullandığı, hangi talimatlarla hareket edildiği, vatandaşların göz göre göre hedef alınmasının nasıl meşrulaştırıldığı, İstanbul’daki biber gazı stokları ve alım süreçlerinin nasıl gerçekleştiği" sorularının da cevapsız kaldığını ekledi.