Emniyete götürülüyor: Dilan Polat ve Engin Polat'a ait araçlar sergilenecek

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait araçlar sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aranan 13 şüpheliden biri olan çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin eminyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçların çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldüğü öğrenildi.