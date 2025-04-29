Emniyet’in açıklamasında dikkat çeken kurum adı: Erdoğan ‘pislik yuvası’ demiş ve kapattırmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) jammer kullanım usullerine ilişkin açıklamasında 2016 yılında kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) ismine yer verdi.

EGM'den yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir" ifadesi yer aldı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 2016 yılında kapatıldı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 'FETÖ’nün yasadışı dinleme olaylarıyla biliniyordu.

TİB, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kapatıldı. Kurumun yetkileri ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na aktarıldı.

"TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI JAMMER KULLANABİLİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın tamamu şu şekilde:

“27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ERDOĞAN 'PİSLİK YUVASI' DEMİŞTİ

Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yaptığı bir konuşmada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na ilişkin “pisliklerin olduğu yerlerden bir tanesi” ifadesini kullanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılının Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesela TİB'i (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) kapatacağız. Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerlerden bir tanesi de orası. Burayı kapattıktan sonra oranın içerisinde çalışanların hepsini de, hazırlıklarımızı yaptık, gereği neyse onun da gereğini yapacağız.”