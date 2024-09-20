Emniyetin ısrarı festivali iptal ettirdi

Haber Merkezi

Arap Halkı Alevileri Dayanışma Derneği’nin (AHAD-DER) düzenlediği Karşıyaka Halk Festivali, Adana Emniyeti’nin 80 güvenlik görevlisini zorunlu tutması nedeniyle iptal edildi.

“Toplumda infial yaratabilir”, “Halkın huzuru bozulur” gibi gerekçelerle festivaller, konserlerin yasaklandığı AKP iktidarında konser yasağı repertuarına yeni bir bahane eklendi. Adana Emniyeti, halkın kendi kaynakları ile yapılan festival için 80 tane güvenlik görevlisi görevlendirilmesini zorunlu tuttu. Dün akşam Grup Hayye, Rüya Şah ve Semir Yalçın’ın sahne alacağı konserler fiili olarak yasaklanmış oldu.

1999 yılından beri düzenlenen festival bu yıl bu yasakçı tutum nedeni ile iptal edildi. Dernek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1999 yılında Karşıyaka Halk Festivali adıyla başlattığımız festivalimizin bu sene 15. Yılında sizlerle beraber gerçekleştirme hazırlıklarını tamamlamıştık. Grup Hayye, Rüya Şah ve Semir Yalçın ile yapacağımız etkinlik için Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün bizden 80 özel güvenlik görevlisi tutulmasını istendi. Fakat güvenlik bulunmadığı sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Olağanüstü hal, pandemi ve 6 Şubat depremleri ile kesintiye uğrayan festivalimiz, şimdi de özel güvenlik engeline takıldı. Bu engeli de beraber aşacağımız yeni bir hazırlıkla önümüzdeki günlerde tekrar buluşacağız.”