Emniyetin yurt dışı görevlendirmeleri için dikkat çeken iddia: "Gizli el devreye girdi sakıncalı isimler onaylandı"

Emniyet teşkilatındaki yurt dışı görevlendirmelerde, ismi "sakıncalı" bulunan bazı isimlerin "gizli bir elin" devreye girmesiyle yurt dışına gönderildiği iddia edildi. İddiaya göre, dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu isimleri listeden çıkarmak istedi ancak gelen baskılar sonucu imzalamak zorunda kaldı.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında emniyetin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin önemli iddiaları gündeme getirdi.

Şardan, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda (TEM) görevliyken yaşamına son veren emniyet amiri Birson Ergene'nin intiharını araştırırken, yurt dışı misyon koruma kadrolarına yapılan atamalarda yaşanan tartışmalı bir süreci aktardı. Yazıya göre, yurt dışı temsilciliklerde görev alacak polisler için sınavlar yapıldı, adaylar belirlendi ve güvenlik soruşturmaları tamamlandı.

"YERLİKAYA BASKILARIN ARDINDAN İMZALAMAK ZORUNDA KALDI"

Ancak hazırlanan nihai listede yer alan bazı personelin, kamuoyunda “Garson” olarak bilinen gizli tanık verilerinde “sakıncalı” olarak geçtiği öne sürüldü. Bu kişilerin listeden çıkarılması gerekirken, iddiaya göre süreçte “baskı” devreye girdi.

Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın söz konusu isimlerin çıkarılması yönünde direndiği, ancak artan baskılar sonucunda kararnameyi onaylamak zorunda kaldığı ifade edildi. Bu nedenle yurt dışı görevlendirme sürecinin geciktiği de iddialar arasında yer aldı.

Şardan, yazısında ayrıca emniyet teşkilatı içinde kadrolaşma, cemaat ve siyasi gruplaşmalarla ilgili gerilimlerin sürdüğünü, üst düzey yönetimde de bu konularda ciddi bir mücadele yaşandığını belirtti.