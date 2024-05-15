Emniyette Ayhan Bora Kaplan krizi: Dört emniyet görevlisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan 4 emniyet görevlisinin gözaltında olduğunu duyurdu. Emniyet görevlilerine yönelik soruşturma, gizli tanık Sedat Sertçelik'in iddiaları sonrası başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve bir polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu.

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Görevden alınan 3 emniyet görevlisi hakkında, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla 13 Mayıs'ta arama yapılmıştı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.