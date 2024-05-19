Emniyette Ayhan Bora Kaplan krizi: Gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alınıyor.

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası görevden uzaklaştırılan, ardından gözaltına alınan 7 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın 'firari' gizli tanık Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasında 'firari' gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 kişi de Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı ifadelerini alıyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Ayhan Bora Kaplan davasında, Kaplan'ın sağ kolu olduğu belirtilen gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü.

Sertçelik'in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.