Emniyette Ayhan Bora Kaplan krizi: Mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 kişinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın 'firari' gizli tanık Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Ayhan Bora Kaplan davasında, Kaplan'ın sağ kolu olduğu belirtilen gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü.

Sertçelik'in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.