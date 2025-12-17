Emniyette emeklilik rüzgarı: Soylu'ya yakın isim de emekli edildi

Emniyetin mevcut yönetici kadrosundaki emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin durumunu görüşmek amacıyla oluşturulan Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında dün yapılan toplantısında, 235 emniyet müdürününün emekliye sevk edildiği öğrendildi.

T24'ün haberine göre emekliye sevk edilen isimler arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emniyetteki ekibinin önde gelen isimlerinden eski genel müdür yardımcısı Resul Holoğlu da yer aldı.

235 MÜDÜR EMEKLİ EDİLDİ

Habere göre Personel Başkanlığı’nca hazırlanan listeler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı YDK'da, 18 merkez emniyet müdürü, 77 ikinci sınıf emniyet müdürü ile 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün emekli edilmesine karar verildi.

Kurul ayrıca, daha önce emekli edilmesine karşın idare mahkemesi kararıyla yeniden göreve dönen 100 emniyet müdürünü emekli etti. Böylece, toplamda 235 emniyet müdürü emekli edildi.

SOYLU'YA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

YDK tarafından emekliye sevk edilenler arasında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emniyetteki yakın çalışma arkadaşı olan eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da yer aldı. Soylu döneminde önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanı, ardından KOM’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Holoğlu, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkmadan önce Soylu ile yaptığı görüşmenin organize edilmesi ve görüşmede yer almasıyla gündeme gelmişti.

Haberde ayrıca YDK’nın emeklilik kararlarının ardından birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfilerin de gündeme gelmesi beklendiği kaydedildi.