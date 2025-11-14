Emniyette hareketlilik: 'C kodlu' koruma polislerinin görev yerleri değiştirildi

Ankara’da kritik isimlerin yakın koruma polisleri sessizce değiştirildiği öğrenildi.

Gazeteci Tolga Şardan, Ankara’da bir süredir haklarında yakın koruma kararı bulunan bazı önemli isimlerin koruma polislerinde değişikliğe gidildiğini, benzer uygulamanın İstanbul Emniyeti’nde de başlatıldığını aktardı.

Şardan, görev yeri değiştirilen koruma polislerinin ortak özelliğinin, geçmişte FETÖ bağlantısı iddiasıyla haklarında rapor düzenlenmiş ve “C” koduyla sınıflandırılmış personel olmaları olduğunu belirtti.

Şardan, Garson’un fişlemelerinde “C” kodunun CA, CB, CC, CD, CE, CF ve CAKT gibi alt başlıklarla detaylandırıldığını da belirtti.

Şardan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da bir süredir haklarında yakın koruma kararı bulunan önemli kişilerin bazılarının koruma polisleri değiştirilmeye başlandı.

Sadece Ankara’da değil elbette. İstanbul Emniyeti’nde de benzer durum var.

Pek görülmemiş uygulamayla ilgili yaptığım araştırmada, görev değişikliği yapılan koruma polislerinin ortak bir özellikleri olduğunu fark ettim. Koruma görevinden alınan epeyce polis olduğu ifade ediliyor.

Hepsi, Garson adlı gizli tanıktan -aslına bakarsanız, Garson’un da gerçek kimliğini hemen herkes biliyor artık, sadece kâğıt üzerinde ‘gizli tanık’- elde edilen Gülen cemaatinin tüm emniyet teşkilatına yönelik belli döneme kadar yaptığı fişleme ya da kodlama uygulaması çerçevesinde “C” koduna sahip olmaları.

“C” kodunun karşılığı emniyetin raporlarına şöyle geçmiş durumda: “Geçmişte FETÖ sohbetlerine dahil olan ancak güncel olarak irtibat kurulamayan kişiler.”

C kodu emniyet içindeki işleyişte 17-25 Aralık 2013 süreci içinde değerlendirilmiyor. Gerekçesi ise, geçmişte Fetullah Gülen cemaatinin sohbetlerine katılmalarına karşın 17-25 Aralık sürecinden önce cemaatle irtibatlarını kesmiş olmaları.

Bu kodlamada “C” harfinin verilmesinin sebebi, emniyetin hazırladığı raporlarda “cemaat” ve toplanmak anlamında kullanılan “cem” kelimesinin kullanılması.

"PERSONEL SAYISI YAKLAŞIK 30 BİN"

Garson’un fişlemelerinde geçen “C” kodunun alt açılımları da mevcut. CA, C?, CB, CC, CD, CE, CF, CAKT şeklindeki kodları, fişlemeyi açıklayan adli ve idari soruşturmalarda yer almakta.

MİT’in kısa süre önce İçişleri Bakanlığı’na dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiği ve personelin daha önceki yıllardaki konumunu ortaya koyan yeni bilgilerden sonra teşkilattaki “C” kodlarına yönelik uygulamada değişikliğe gidilmesi dikkat çekici.

Bu arada emniyet içinde “C” kodlu olarak halen görev yapan personel sayısı yaklaşık 30 bin dolayında.

Böylesi çok sayıda ve şimdilerde “sarı renkli” olarak tanımlanan söz konusu personelin teşkilatta görev yapmasına olanak sağlanması, 15 Temmuz 2016’dan sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Süleyman Soylu dönemine denk geliyor.

Soylu’nun, kendi görev döneminde ortaya çıkan tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi ve fişleme kodunun 17-25 Aralık öncesinde sonuçlanması nedeniyle göreve devam etmesi öngörülen “C” kodlu polislerin öncelikle “yakın koruma” görevlerinden çekilmesi için il emniyet müdürlüklerine talimat verildi.

Talimatı veren bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

Yakın koruma görevinden çekilen polisler, halen teşkilatta. Farklı birimlere kaydırıldılar.

Bu noktada konuşulması gereken sorular var. Öncelikle neden önemli kişilerin yakın koruma polislerinin görev yerleri değiştirildi?

Peşinden ikinci soru: Neden polis memurlarının görev yerleri değiştirildi? “C” kodlaması olan amir ve müdürler de yer değiştirecek mi?

Mesela, halen üç kentte -hem de bu kentler ülkenin önemli kentleri arasında- il emniyet müdürlüğü yapan polis müdürlerinin “C” kodlu olduğu biliniyor. Söz konusu üç üst düzey polis müdürünün akıbeti ne olacak?"