Emniyet’te TOMA soruşturması

BirGün, 2 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan “Üniversitelinin ayağını TOMA ezdi!” başlıklı haberiyle 19 Mart eylemlerinde gözaltına alınan bir üniversitelinin başına gelenleri duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin olaya dair soruşturma başlattığı öğrenildi. Müfettişler, polislerin ihmalini araştırırken yaralanan üniversiteli de “mağdur” sıfatıyla dinlendi.

YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasına karşı Ankara’da da eylemler düzenlendi. Gözaltına alınan birçok yurttaş ile öğrenci kötü muameleye uğradığını belirtti. Bilkent Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ö.T. ise ifadesinde, gözaltına alınırken ayağının üzerinden TOMA geçtiğini, buna rağmen saatlerce hastaneye götürülmeyerek ters kelepçe ile bekletildiğini anlattı.

Ameliyata alınan, ayağına üç vida takılan ve yaklaşık iki ay yürüyemeyen Ö.T, tedavisinden sonra 29 Mart 2025’te alınan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Bilkent Üniversitesi öğrencisiyim. 23 Mart 2025 günü Kızılay Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili gerçekleştirilen mitinge anayasal hakkımı kullanmak amacıyla katıldım. Saat 22.00 sıralarında toplanan grubun dağılmasıyla ben de Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimine doğru yürüdüm… Ardından bizlere doğru da siyah giyimli yüzleri kapalı bazı şahısların koştuğunu gördüm. Benim yanımda bulunan bazı şahıslar kaçtı. Ben tarif ettiğim siyah giyimli kişilere yakalandım. Bu esnada yere düştüm. Sırtımda bulunan Türk bayrağını aldılar. Bazı hakaret içerikli sözler söylediler. Ben kendilerine direnmediğim halde beni yerde sürükleyerek diğer polislerin bulunduğu alana doğru götürdüler. Bu sürüklenme esnasında sol ayağımın üzerinde hareket halinde olan bir TOMA aracının tekeri geçti. Bunun üzerine acı hissederek ayağımdan TOMA geçtiğini bağırarak söyledim. Ayağa kalkmam istendi. Ayağa kalkamayacağımı beyan etmeme rağmen yürütüldüm. Gözaltı aracına yaslandım ve kafamı üç kez araca vurdular. Ters kelepçe takılarak gözaltına alındım. Bu esnada ayağımın ağrıdığını söyledim ve tedavi amacıyla ambulans istedim. Gözaltına aracına binerken basamaktan kendim çıkamayacağımı beyan ederek yardım istemem üzerine bir polis tarafından yukarıya çekilerek aracın içerisine doğru fırlatıldım…”

‘MAĞDUR’ SIFATIYLA DİNLENDİ

Olaya dair Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Müfettişler, soruşturma kapsamında ayağını TOMA'nın ezdiği üniversitelinin de ifadesini “mağdur” sıfatıyla aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmanın konusu, “Olayın araştırılması/soruşturulması, gerekirse kusuru tespit edilecek personel hakkında ileri sürülen iddialar ile ilgili disiplin soruşturması yapılması” olarak kayıtlara geçti.