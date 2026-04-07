Emniyet’te yeni dönem: Polise fazla mesai başlıyor

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında güncellenmesi planlanan Polis Meslek Kanunu’nun önemli maddelerinden biri olan mesai düzenlemesinin ayrıntılarına ulaştık.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni düzenlemede sabit ücretten ziyade belirtilen çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor.

MEVCUT DURUM NASIL?

Mevcut olarak Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un 178. maddesinde düzenlenen ve günlük mesai saatleri dışındaki faaliyetlerin bedelinden farklı olarak bu ödeme, fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.

'SAAT BAŞI' PLANI

Polislere verilmesi planlanan ve üst sınırı 17 bin TL olan mesai ödemesi haftalık 40, aylık 160 saat çalışma sonrası saat başı şeklinde ödenecek. Yani haftalık 40 saat mesai yapan bir polis için ek görev ödemesi yaptığı mesai saatine göre hesaplanacak. Polislerin en çok şikâyetçi olduğu konulardan biri, az mesai ile fazla mesai yapan personelin arasında bir fark olmaması. 160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan, hatta hiç mesai yapmayan polis aynı maaşı alıyor. Yeni uygulamayla birlikte mesai yapan ek ücret alırken, mesai yapmayan personele ödeme yapılmayacak. Öte yandan, 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçilmesi hâlinde de polisler haftada 42 ile 45 saat arasında çalışmış olacak.