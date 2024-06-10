Emniyetten çakarlı araç şikâyetine yanıt: Rastlarsak işlem yaparız

Çakarlı araçla gezip suç işlediğini itiraf eden Ak Gençlik Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Aydoğan, CİMER’e şikâyet edildi. Emniyet, "Not aldık, denetimlerde rastlarsak işlem yaparız" diye yanıt verdi.

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Aydoğan’ın, çakar ve tepe lambalı aracı ile paylaştığı videolar tepki çekmeye devam ederken emniyet ise tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

Aydoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikâyet edildi. Şikâyette Emniyet Genel Müdürlüğü’ne şu sorular yöneltildi:

• Ferhat Aydoğan nasıl çakar ve tepe lambalı araçla geziyor?

• Kendisine özel bir izin bir verildi?

• İzin verilmediyse neden cezai işlem uygulanmıyor?

Şikâyet, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. Emniyet’in yanıtında, "Belirtilen plaka notlarımız arasına alınmış olup denetimlerimiz sırasında rastlanılması halinde gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

Ferhat Aydoğan

HAKİM VE JANDARMA KOMUTANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Aynı zamanda kendini suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın danışmanı olarak tanıtan Aydoğan, kısa süre önce Adana Bölge Hakimi Rıdvan Demirbilek ile bir kafede oturduğuna yönelik Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Aydoğan, daha önce de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüşmüştü. Aydoğan’ın, Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle de fotoğrafları bulunuyor.

USULSÜZ ÇAKAR TAKTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Aynı zamanda ‘Ak Gençlik Ocakları’nda genel başkan yardımcısı olan Ferhat Aydoğan, çakarlı araçla geziyor.

Aydoğan, daha önce yaptığı açıklamada ise usulsüz şekilde çakar taktığını itiraz ederek, "Çakar takmak için bize kimse izin vermedi. İftar vakti, programlara gecikmeyelim, insanları bekletmeyelim diye yapılan bir şey bu. İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık" demişti.