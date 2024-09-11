Emniyet’ten dilini çıkaran polisle ilgili açıklama

Görüntülü konuşma sırasında üniformasıyla yayına bağlanarak dilini çıkaran polis açığa alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, yapılan inceleme sonucu söz konusu kişinin polis memuru M.A. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

EGM, “Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada gündem olan olayda, trafik polisi olduğu anlaşılan bir kişinin, canlı yayında bir kadınla eşleşince diliyle dudaklarını yalayıp göğsünü sıktığı görülüyordu.

Polise tepki gösteren genç kadının ise “Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis” dediği duyuluyordu.