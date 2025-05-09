Emniyet’ten yine öğrenci ailelerine ‘uyarı’ telefonu

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin aileleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandı. Öğrencilerin okulda “tehlikeli” gruplarla beraber hareket ettiğini söyleyen yetkililer, “bu işlerden” vazgeçmedikleri takdirde eğitim hayatlarının zora gireceğini söyleyerek aileleri tehdit ettiler.

Aileleri aranan gençlerden Hukuk öğrencisi Evrensel'e yaptığı açıklamada, “Gençliği gözaltı ve tutuklamalarla sindiremeyeceğini anlayan iktidar, ailelerin gözünü korkutarak bizi baskı altına almak ve sindirmek istedi” dedi.

Başka bir öğrenci ise, “Emniyetten aradığını söyleyen kişiler ailemi arayarak, ‘Evladınız örgütlü insanların yanında duruyor ama ne yaptıklarını bilmiyor. Bu şekilde kendini fişletir, gelecekte sorun yaşar. Bir yerlere gidemez. Oğlunuza sahip çıkın.’ Gibi tehditkâr ifadeler kullandılar. Bu arama ailemle aramda tedirginliğe yol açtı. Eylemlere katılan bir genç olarak bu tür aramaları, gençlerin politikleşmesini engellemeye yönelik baskı ve sindirme girişimi olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci de “Babamın ülkücü olması, memur olması ya da benim örgütlü olmamam gibi sebeplerin kendilerince caydırıcı olduğunu düşündüler bence. Devletin öğrencileri velilerine şikayet eden bir pozisyon almasını gülünç buluyorum” ifadelerini kullandı.