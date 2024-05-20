Emniyetten 'Ziya Türk'e sahip çıkma' mesajı

Haber Merkezi

Emniyet, kayyumların sitesine reklam ve abonelik adı altında milyonlarca TL aktarmasıyla gündeme gelen Ziya Türk'ün kendilerini ziyaret ettiği fotoğraflarını sitesinde paylaştı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, tıklanma oranı az olan sitesine, izlenme oranı düşük olan Youtube kanalına reklam ve abonelik adı altında kayyumların milyonlarca TL para aktardığı Ziya Türk'ü ağırladı.

Türk'ün Van'da siyasetçileri hedef gösterip belediyeye kayyum atanması için asılsız haberlere imza atanmasından sonra Van Emniyet Müdürlüğünce ağırlanması dikkati çekti. İl Emniyet Müdürlüğü, ziyarete ilişkin fotoğrafları kendi sitesinde paylaşarak "Türk'e sahip çıkma" mesajı verdi.