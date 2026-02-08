Giriş / Abone Ol
EMO Ankara Şubesi'nde kritik seçim: Demokrat Mühendisler'den sandığa çağrı

Demokrat Mühendisler, EMO Ankara Şubesi seçimi için üyelere oy kullanma işlemi için çağrıda bulundu.

Güncel
  • 08.02.2026 14:20
  • Giriş: 08.02.2026 14:20
  • Güncelleme: 08.02.2026 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi seçimleri devam ediyor.

7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ‘Kökleri sağlam, dalları genç bir EMO’’ sloganıyla mavi listede birleşen Demokrat Mühendisler'in başkan adayı ise Ramazan Pektaş.

Demokrat Mühendisler, Çankaya Atatürk Lisesi’nde bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek olan oy kullanma işlemi için çağrıda bulundu.

Üyelere, şubenin yeniden Demokratların yönetimine geçmesi için oy kullanılması gerektiği çağrısı yapıldı.

Demokrat Mühendisler: Gelenek geri gelecek
