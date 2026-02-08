EMO Ankara’da mavi liste kazandı: Demokrat Mühendisler dört yıl sonra yönetimi aldı

BirGün Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi seçimleri, dört yıl aranın ardından mavi listeyle yarışa giren Demokrat Mühendisler’in zaferiyle sonuçlandı. “Kökleri sağlam, dalları genç bir EMO” sloganıyla yürütülen kampanya, Şubenin yeniden özerk, bağımsız ve kamucu çizgiye taşınması hedefi etrafında şekillendi.

Demorat Mühendisler’in listesinin ilk sırasında yer alan Ramazan Pektaş, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dört yıl boyunca Şube’nin üyeye yüzünü dönmediğini gördük. Ancak Demokrat Mühendislerin çalışma anlayışını ve farkını gösterip, dönem içinde çalışmaları en üst düzeye taşıyan etkinliklerle teknik konuları konuşan bir şube yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. EMO’nun Ankara Şubesi’nin bilinen prensipleri vardı. Bunları geliştireceğiz, her koşulda mühendislik değelerini koruyacağız. Özgür düşünceyi, meslek ahlakını, meslek ilkerini, mühendislik değerlerini koruyacağız. Eğitimlerle yayınlarla, odanın yapması gereken her şeyi yapacağız. Eksiklerimiz olabilir. İş yapan hata yapar, biz hata yapacağız minimum hata maksimum iş yapacağız."

Demokrat Mühendisler, meslek örgütünün temel yöneliminin iktidarlardan bağımsız biçimde kamu yararını savunmak olduğunu vurguladı. Seçim sürecinde öne çıkan başlıklar arasında; özelleştirmeler karşısında kamusal hizmetlerin korunması, meslek alanlarında bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir oda işleyişinin tesis edilmesi yer aldı.