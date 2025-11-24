EMO, çocukların elektrik akımına kapıldığı parkta incelemede bulundu: "Delil olan oyun aletleri başka yere taşınmış"

Bağcılar'da parkta bulunan oyuncaklara binen 5 çocuğun elektrik akımına kapılmasına tepkiler sürerken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Y.K. Başkanı Burak Daşdemir ve Y.K. Yazmanı Bülent Yılmaz'ın da yer aldığı heyet, bölgede yaptıkları incelemenin ardından açıklama yaptı.

Bugün Bağcılar’da dört çocuğun elektrik akımına kapıldığı Plevne Parkı’nda incelemelerde bulunan heyet adına konuşan Daşdemir, çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi ve adli delil sayılması gereken oyun aletlerinin belediye ekiplerince başka yere götürüldüğünü aktardı. Daşdemir şöyle konuştu:

"Parka geldiğimizde mühürlendiğini ve burada polis memurlarının olduğunu gördük. Görüntü almamıza ne yazık ki izin verilmedi. Ancak öğrendiğimize göre orada çocukların elektrik akımına kapıldığı oyun aletleri belediye ekiplerince toplanmıştı. Normalde adli delil olması gereken ve yerinden kıpırdatılmaması gereken bu oyun aletlerinin böyle alelacele toplanması son derece manidar. Bu tür olaylar elektrik tesisatlarında denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."