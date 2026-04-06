EMO'dan sosyal tarife çağrısı: Asgari yaşam faturası 744 TL'yi aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 4 Nisan’da yürürlüğe giren yüzde 25’lik konut elektriği zammına ilişkin açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için ödemesi gereken aylık elektrik faturasının 595,8 TL’den 744,7 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

EMO, faturadaki artışın temel nedeninin enerji bedeli değil, dağıtım bedelindeki fahiş yükseliş olduğunu vurguladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan yeni tarifeyle, konut abonelerine uygulanan dağıtım bedeli 1,836166 TL’den 2,4249 TL’ye çıkarıldı. Bu kalemdeki artış yüzde 32 olurken, toplam fatura artışı yüzde 25’e ulaştı.

EMO’ya göre, Nisan 2026 itibarıyla düşük tüketimli bir konut faturasının yalnızca yüzde 15,2’si enerji bedelinden, yüzde 74,8’i ise dağıtım bedelinden oluşuyor. Fon ve vergilerin payı ise yüzde 9,8 düzeyinde kaldı.

EMO’nun hesaplamasına göre, günlük ortalama 8 kilovatsaat, aylık 230 kilovatsaat elektrik tüketen 4 kişilik bir hanenin 2021’de ödediği 183,4 TL’lik fatura, beş yılda yüzde 306 artarak 744,7 TL’ye çıktı. Aynı dönemde enerji bedeli yalnızca yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedelindeki artış yüzde 880 oldu. 2021’de enerji için 91,2 TL, dağıtım için 56,9 TL ödeyen bir aile, 2026’da enerjiye 113,6 TL, dağıtıma ise 557,7 TL ödemek zorunda kalacak.

EMO, dağıtım bedelinin enerji bedeliyle aynı oranda artırılması halinde bugün 744,7 TL yerine yaklaşık 228 TL’lik bir faturanın ortaya çıkacağını belirtti. Buna göre, aradaki 516 TL’lik farkın, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin yurttaşlara yüklediği maliyet olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Dağıtım bedeli karadeliğe dönüştü” denilerek, özel dağıtım şirketlerine kaynak aktarımı yapıldığı kaydedildi.

EMO ayrıca, elektrik üreticilerinin spot piyasada verebileceği azami teklif sınırı olan Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) EPDK tarafından megavatsaat başına 4 bin 500 TL’ye çıkarıldığını hatırlattı. Yaz aylarında talebin artması ve doğal gaz ile ithal kömür santrallarının daha fazla devreye girmesi halinde, yeni zamların gündeme gelebileceği uyarısı yapıldı. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 19,42’lik zammın da önümüzdeki aylarda elektrik tarifelerine yeni artışlar olarak yansıyabileceği belirtildi.

'SOSYAL TARİFE' ÇAĞRISI

EMO, artan enerji yoksulluğuna karşı “sosyal tarife” uygulanması çağrısında bulundu. Açıklamada, enerji hizmetlerinin kâr amacıyla değil kamusal anlayışla yürütülmesi gerektiği belirtilerek, dağıtım şirketlerine kaynak aktarımının durdurulması, özelleştirilen üretim ve dağıtım tesislerinin yeniden kamulaştırılması istendi.