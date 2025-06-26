EMO, genç mühendislerin projelerini toplumla buluşturacak

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) düzenlediği Bitirme Projeleri Sergisi (BPS), bu yıl da mezuniyet aşamasındaki mühendis adaylarını sektörle buluşturacak.

Yarışma formatından uzak bir anlayışla 2011’den bu yana sürdürülen etkinlikte projeler, danışman onayıyla sergilenecek ve değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Amaç, genç mühendislerin çalışmalarını özgürce paylaşabilecekleri bir ortam sunmak.

BPS, bu yıl 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde Ankara TED Üniversitesi Kolej Kampüsü'nde ve 27 Haziran 2025'te İstanbul Makina Hangar'da eş zamanlı başlayacak. Sergi farklı katılımcılar ve farklı projeler ile 3-4 Temmuz'da Mersin'de, 4-5 Temmuz'da Samsun'da ve 11 Temmuz'da İzmir'de de düzenlenecek.

Elektrik, elektronik, kontrol, biyomedikal gibi alanlardan projelerin yer alacağı sergiye katılım ücretsiz olacak. Etkinlik, genç mühendisler için hem tanıtım hem de iletişim fırsatı sunmayı hedefliyor.