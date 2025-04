EMO: Havuzlar için önlem alın

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kırklareli’de dengesini kaybederek süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmak isteyen 3 kişinin elektrik akımına kapılmasının ardından basın açıklaması yayımlayarak özellikle yaz aylarında artan havuzların elektrik tesisatlarından kaynaklı kazalara karşı uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, yeterli önlem alınmamasının bu tür kazalara yol açtığı belirtilirken havuzların elektrik tesisatlarının uluslararası standartlara uygun şekilde projelendirilip denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Belediyelere ve yerel yönetimlere çağrı yapan EMO, havuzlarda kullanılan tüm elektrikli donanımların güvenli hale getirilmesini ve yönetmeliklerin bir an önce güncellenmesini talep etti.

Olası can kayıplarının önlenmesi için yetkililerin uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşanan elektrik kazalarının ve elektrikten kaynaklanan yangınların tekrarlanmaması için, yönetmelik çalışmalarının söz konusu standartları da içerecek şekilde bir an önce yayımlanması ve tesisatların buna uygun olarak yapılması gerekmektedir. Mevcut yönetmeliğin yetersiz kalması sebebiyle, yaz aylarında süs havuzları başta olmak üzere tüm havuzlarda meydana gelebilecek olası can kayıplarına engel olmak için tüm yetkilileri uyarıyoruz. Süs havuzları, uluslararası standartlara uygun hâle getirilinceye kadar çocukların bu havuzlara yaklaşması engellenmeli, her ihtimale karşın tüm mevcut havuzlar kontrol edilerek, yukarıda belirttiğimiz temel tedbirlerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Havuzlarda su altında çalışan elektrik tesisatı acilen denetlenmeli ve periyodik kontrol kapsamına alınmalıdır. Yeni yapılacak veya yenilenecek süs havuzları için ise yönetmelik hükümleri yeterli kabul edilmeyerek, ilgili uluslararası standartlara uygunluk sağlanmalıdır."