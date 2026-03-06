EMO Kadın Komisyonu: "Savaşa, gericiliğe ve eşitsizliğe karşı kadınlar susmayacak"

HABER MERKEZİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 49. Dönem Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada savaş politikaları, kadın cinayetleri, artan yoksulluk ve haklara yönelik saldırılara dikkat çekti.

Açıklamada, “Mücadele biz kadınlar için bir tercih değil bir var olma biçimidir” denilerek kadınların eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı için mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

"SAVAŞ ATAERKİNİN EN KABA YÜZÜDÜR"

Açıklamada, bölgede yaşanan savaşların kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır sonuçlar yarattığı belirtilerek İran’da başlayan çatışmaların yeni bir insani krizi derinleştirdiği ifade edildi.

Savaşların tarih boyunca kadınları hedef alan sonuçlar doğurduğu vurgulanan açıklamada, “Katledilme, yerinden edilme, cinsel şiddet ve ekonomik çöküş savaşın kadınlara ödettiği bedellerdir” denildi.

Filistin’den Ukrayna’ya, İran’dan Sudan’a uzanan savaş coğrafyalarında kadınların ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, sivillerin korunması ve savaşların derhal sona ermesi çağrısı yapıldı.

KÜRESEL FEMİNİST HAREKET VURGUSU

EMO Kadın Komisyonu açıklamasında dünya genelinde feminist hareketlerin yükselişine de dikkat çekildi.

İspanya ve Latin Amerika’daki feminist grevler, İran’daki “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) direnişi ve Arjantin’deki “Ni Una Menos” hareketi örnek gösterilerek kadınların kapitalizm, savaş ve ataerkil politikalara karşı uluslararası dayanışma içinde mücadele ettiği ifade edildi.

Teknoloji ve mühendislik alanlarında da eşitsizliklerin sürdüğü belirtilen açıklamada, yapay zekâ etiği, veri mahremiyeti ve algoritmik cinsiyetçilik gibi alanlarda kadın mühendislerin mücadele yürüttüğü vurgulandı.

KADIN DÜŞMANI POLİTİKALARA TEPKİ

Açıklamada Türkiye’de kadın haklarına yönelik saldırılara da dikkat çekildi.

Medeni Kanun’un hedef alınması, nafaka ve boşanma haklarının tartışmaya açılması ile 6284 sayılı yasanın zayıflatılmaya çalışılması eleştirilerek, bu adımların kadınları kamusal alandan dışlamaya yönelik politikaların parçası olduğu belirtildi.

“Aile Yılı” politikalarının kadınları yeniden ataerkil aile yapısına hapsetmeyi amaçladığı ifade edilen açıklamada laikliğin kadınların haklarını koruyan temel güvence olduğu vurgulandı.

KADIN CİNAYETLERİ ARTIYOR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu verilerine göre 2025 yılında en az 391 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bunların 297’sinin kadın cinayeti, 94’ünün ise şüpheli ölüm olarak kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada kadınların yüzde 64,7’sinin evlerinde öldürüldüğüne dikkat çekilerek, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin kadınları daha güvencesiz hale getirdiği belirtildi.

TALEPLER SIRALANDI

EMO Kadın Komisyonu açıklamasında şu talepleri sıraladı:

>> Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans politikası uygulanması,

>> İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi,

>> 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması,

>> Dinci ve gerici politikalara karşı laiklik ve eşit yurttaşlık ilkesinin savunulması,

>> İş yaşamında eşit temsil ve güvenceli çalışma,

>> ILO 190 sözleşmesinin onaylanması, eşit işe eşit ücret ve kreş hakkının güvence altına alınması,

Komisyon, “Yaşamlarımıza, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz” diyerek kadınların mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.