Emperyalist abluka giderek büyüyor

Dış Haberler

Latin Amerika’yı küresel stratejisinin merkezine oturtan ABD Başkanı Donald Trump, kıtadaki savaş hazırlıklarına hız verirken bölgedeki gerilim yeni bir aşamaya taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimini “yabancı terör örgütü” olarak tanımlarken Venezuela’ya girip çıkacak petrol tankerlerine kapsamlı abluka emri verdi. Truth Social’daki açıklamalarında Trump, Venezuela’nın Güney Amerika tarihinin gördüğü “en büyük donanma” ile kuşatıldığını savunarak “Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacak” dedi.

ABD’DEN ‘ÇALINMIŞ’

Söz konusu kuşatmanın, Venezuela'nın “ABD'den çaldığını” iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini kaydeden Trump, “Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum” ifadesini kullandı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin “gayrimeşru” olduğunu savunan Trump, “kendilerinden çalınan” petrol sahalarından elde edilen petrol ile “Venezuela yönetiminin, uyuşturucu terörünün, insan kaçakçılığının ve cinayetlerin finansa edildiğini” iddia etti.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela’nın 1970’lerde büyüyen petrol endüstrisinde en büyük ham petrol ihracatçılarından biri ABD oldu. 2000’li yılların başında Devlet Başkanı Hugo Chavez yönetimi, ülkedeki Amerikan firmaları dâhil yabancı petrol varlıklarını kamulaştırdı.

GEMİYE EL KOYDU

Venezuela'nın ihracat gelirinin yüzde 90'ından fazlası ham petrol satışlarından elde ediliyor.ABD, geçen hafta da Venezuela açıklarında bir petrol tankerine “İran’a petrol taşıdığı” gerekçesiyle el koyarken ablukayı fiilen yürürlüğe girdi. Bu, 2019'dan beri ABD yaptırımları altında olan Venezuela'ya yönelik ilk petrol kargo ve tanker müdahalesi oldu.

ABD'li petrol şirketi Chevron ise özel izinle ülkedeki faaliyetlerini sürdürürken önceki gün yaptığı açıklamada, yaşanan gerilime rağmen şirketin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

SÖMÜRGECİ GİRİŞİM

Venezuela hükümeti ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’na (BMGK) resmi şikayette buludu. Caracas yönetimi, Washington’un Venezuela’nın doğal kaynaklarını gasbetmeyi amaçlayan sömürgeci bir girişim içinde olduğunu savunurken Venezuela’nın hiçbir imparatorluğun sömürgesi olmayacağını vurgulayadı. Açıklamada ABD ve dünya kamuoyuna Trump’ın “sömürgeci niyetlerini” reddetme çağrısı yapıldı.

‘YENİ VİETNAM OLACAK’

Venezuela lideri Maduro da ülkesinin 25 haftadır ABD'nin askeri kuşatmasına maruz kaldığını belirterek “Yeni bir Vietnam istemiyoruz” dedi. Maduro, el konulan geminin Venezuela’dan satın alınmış 1 milyon 900 bin varil petrol taşıdığını belirterek ABD’yi “deniz korsanlığı” yapmakla suçladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Venezuela gemilerine yönelik ablukaya sert tepki göstererek ülkesinin “Maduro, Bolivarcı Devrim ile halk-ordu birliğini sonuna kadar desteklediğini” kaydetti.

***

ABD’Lİ KONGRE ÜYESİ: SAVAŞ EYLEMİ

ABD’de Teksas eyaletini temsil eden Demokrat Partili Kongre Üyesi Joaquin Castro, Trump’ın petrol tankerlerine ablukasının “şüphesiz bir savaş eylemi” olduğunu söyledi. Castro, kararın “Kongre’nin asla yetki vermediği ve Amerikan halkının istemediği bir savaş” olduğunu söyledi. Castro, Temsilciler Meclisi’nin bugün Venezuela ile düşmanlığa son verilmesine ilişkin bir karar tasarısını oylayacağını söyledi.

***

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ TEHLİKEYE GİRDİ

Latin Amerika’da baskıyı artıran ABD’de Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın tehditlerinin odağındaki bir diğer ülke olan Kolombiya’nın en büyük silahlı örgütü Kolombiya Gaitanist Ordusu’nu (EGC) “yabancı terör örgütü” ilan etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Clan del Golfo” olarak da bilinen EGC’nin Yabancı “Terörist Örgütü (FTO) ve Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak belirlendiğini” söyledi. Washington daha önce Kolombiya’daki gerilla örgütlerden Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) muhalif fraksiyonlarını “FTO” olarak belirlemişti. Uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılık ve yasadışı madencilikle ilişkilendirilen EGC ile Devlet Başkanı Gustavo Petro hükümeti, eylül ayında barış görüşmelerinin başlamasının ardından 5 Aralık’ta Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da “barış taahhüdü” imzalamıştı. Uzmanlara göre ABD’nin kararı, ülkede yürütülen barış görüşmelerini raydan çıkarma tehlikesi taşıyor.

***

LUKAŞENKO’DAN MADURO’YA ‘DAVET’

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden ve görevden ayrılması durumunda Belarus’a gelebileceğini söyledi. ABD basınına konuşan Lukaşenko, Venezuela ile olası bir çatışmanın “ikinci bir Vietnam Savaşı” anlamına geleceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Maduro’ya “hayatını kurtarmak için Venezuela’yı terk etmesini teklif ettiği” iddia edilmişti. İki liderin “bir anlaşmaya varabileceğini” kaydeden Lukaşenko, “Savaş hiçbir şeye yol açmaz. Sadece Maduro’yu destekleyen halkın bir araya gelmesiyle sonuçlanır” dedi. Lukaşenko ayrıca “Ukrayna Savaşı’nın çözümüne ilişkin her şeyin Trump’a bağlı olduğunu” söyledi. Lukaşenko, ABD’nin yaptırımları kaldırması üzerine Trump ile varılan anlaşma kapsamında 100’den fazla siyasi tutukluyu serbest bırakmıştı.