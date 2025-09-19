Emperyalist ablukaya karşı İstanbul ve Ankara’da Venezuela ile dayanışma

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin Venezeula’ya yönelik emperyalist ablukasına karşı Latin Amerika ve Karayipler’de barışın savunulması için Ankara ve İstanbul’da “Venezuela ile Dayanışma Günü” düzenlendi. ABD’nin askeri yığınak yaptığı Venezuela halkına yönelik saldırılarına karşı dayanışma günü çerçevesinde Ankara Venezuela Büyükelçiliği ve İstanbul başkonsolosluğu önünde eşzamanlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Sol-sosyalist partiler ve emek örgütleri, gün boyu Amerikan emperyalizmine karşı enternasyonal dayanışmalarını ifade etmek ve Venezuela halkının yanında olduklarını bildirmek için bir araya geldi. Katılımcılar, “Venezuela ile Dayanışma ve Latin Amerika ve Karayipler'de Barışın Savunulması” başlıklı metne imza attı.

Venezuela Büyükelçiliği kaynakları, imza kampanyasına çağrı yaparak amacın “ABD ablukasına karşı Türk halkının Venezuela halkının yanında olduğunu göstermek” ve bu imzaları Karakas yönetimine iletmek olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasına dair kararname imzalamıştı. ABD bu bağlamda ağustos ayı sonlarında savaş gemileri ve deniz piyadelerini ağustos ayı sonlarında Karayipler’e göndermişti. Trump ayrıca uyuşturucu karteline liderlik etmekle suçladığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yakalanması için ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti. Maduro, ABD’yi ülkeyi işgal etmek ve petrollerini ele geçirmeye çalışmakla suçlarken Venezuela halkı, Amerika’nın saldırılarına karşı seferber oldu.