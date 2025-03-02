Emperyalist dalaş!

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ukrayna-Rusya savaşı Batı ittifakını sarsıyor. Birer gün arayla Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump’un her iki liderle atışması Ukrayna savaşında Avrupa ile ABD arasındaki ciddi anlaşmazlıkları gözler önüne serdi.

Geçen Pazar Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda’yı saatlerce kapıda bekleten ve sadece 11 dakika görüşen, birkaç gün sonra aynı yerde ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la gerilen, Perşembe günü İngiliz Başbakan Keir Starmer’a çıkışan Trump acısını ise Zelenski’den çıkardı. Trump’ın “sömürge anlaşması” imzalamak için ayağına çağırdığı Zelenski’yi kameralar karşısında azarlaması büyük yankı uyandırdı.

BATILILAR AYAĞA KALKTI

Batılı liderler yaptıkları açıklamalarla yaşananlara tepki gösterdi, Zelenski’ye desteklerini iletti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz X hesabından, “Hiç kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla isteyemez! Ukrayna Almanya’ya ve Avrupa’ya güvenebilir” dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, "ciddi ve yürek parçalayıcı" olarak kınadığı tartışmaya ilişkin şunları söyledi: “Ukrayna’nın güvenliği ve geleceği ABD ve Avrupa için de önemli. Trump’ın Zelenski’yi 3. Dünya Savaşı ile kumar oynamakla suçlaması son derece mantıksız.”

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, X mesajında, “Ukrayna’nın her zamankinden daha fazla yanında" olduklarını deklare ettiler.

Portekiz’de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada, “Bence üç yıl önce Ukrayna’ya yardım etmekte ve Rusya’ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. Onlar onurları, bağımsızlıkları ve Avrupa’nın güvenliği için savaşıyorlar” diye konuştu.

ORBAN, TRUMP’IN YANINDA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X paylaşımında, “Asaletiniz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz, Sayın Cumhurbaşkanı” diye yazdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gibi liderler de yaptıkları açıklamalarda Zelenski’nin yanında olduklarını belirttiler.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve Avrupa liderleri arasında bağlarını yeniden teyit etmek için bir toplantı önerdi. Avrupalı liderler içerisinde aykırı ses bir tek Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan geldi. Orban açıklamasında, “Güçlü adamlar barışı sağlar, zayıf adamlar savaşı. Başkan Trump cesurca barış için durdu. Birçok kişi için hazmetmesi zor olsa bile. Teşekkürler, Başkan!” dedi.

ABD’de Demokratlar Trump’ı, ülkeyi dünya sahnesinde küçük düşürmekle suçladı. Rusya ise Trump’ın Zelenski’ye yönelik sözlerinden memnun. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev Telegram mesajında, "Zelenski sağlam bir tokat yedi. Trump ilk kez kokain palyaçosunun yüzüne gerçeği söyledi: Kiev rejimi 3. Dünya Savaşı’na oynuyor. Ve nankör domuz, domuz ahırının sahiplerinden sert bir tokat yedi. Ancak bu yeterli değil - Nazi makinesine yapılan askeri yardımı durdurmalıyız” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki gün Beyaz Saray’da Trump ve yardımcısı JD Vance ile kameralar önünde tartışmıştı. Trump, “saygısızlık yapma” dediği Ukrayna liderini azarladı. Trump, Zelenski’ye savaşın sona erdirilmesi için "Ya bir anlaşma yaparsın ya da biz yokuz" sözleriyle tehdit etti. Zelenski ise buna itiraz etti. Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Vance, "diplomasinin" gerekli olduğunu söyledi. Zelenski'nin yanıtı "Hangi diplomasi?" şeklinde oldu. Vance, Zelenski’yi ABD Başkanı'nın makamında "saygısızca" davranmakla suçladı.

Vance'a Trump da destek verdi. "Milyonlarca insanın hayatı ile kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz. Bu yaptığınız bu ülkeye karşı çok saygısızca" diyen Trump, Zelenski’yi "müteşekkir" olmamakla suçladı ve "Bu şekilde iş yapmak zor olacak" diye de ekledi.

Gerilim sonrasında Zelenski anlaşma yapmadan Beyaz Saray'dan erken ayrıldı.

WASHINGTON ÖZÜR BEKLİYOR

Trump, daha sonra yaptığı paylaşımda "Amerika'nın dahil olduğu bir barışa" Zelenski'nin hazır olmadığını savundu. "Barış için hazır olduğunda geri gelebileceğini" yazdı. Trump paylaşımında Zelenski'yi "Oval Ofis'te ABD'ye hiçbir şekilde saygı" duymamakla da suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Zelenski’ye özür dilemesi çağrısı yaptı. CNN’e konuşan Rubio, Zelenski'nin, Trump yönetimini oyaladığını söyledi. Fox News'a konuşan Zelenski ise özür dilemesi gerektiğini düşünmediğini, kötü bir şey yapmadığını söyledi.