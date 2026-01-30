Emperyalist dizaynın Türkiye ayağı: Laikliği savunana gözaltı

Politika Servisi

ABD’nin Ortadoğu eksenli yeni emperyalist dizaynına tam biat gösteren siyasal İslamcı tek adam rejimi, iktidarını yeniden tahkim etmek için gerici rejimi kalıcılaştırma hedefinde.

İzlenen etnik ve mezhepçi politikalar rejimin yeni dönem inşası için tamamlayıcı unsurlar olarak görülürken tarikat cemaat ağlarından, cihatçılara kadar ülke gericilik sarmalı içine sokulmak isteniyor.

Son olarak SOL Parti’nin İstanbul Küçükçekmece’de “şeriata ve faşizme karşı devrimci demokratik cumhuriyet” astığı pankarta yönelik provokasyonun ardından dün altı SOL Partili hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Üç kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Menekşe Alptekin ve eski Küçükçekmece ilçe sözcüsü Şükrü Çetin'in sağlık kontrolünün ardından Kanarya Karakolu'nda ifadeleri alındı. SOL Partililer geceyi karakolda geçirdi.

Bugünün BirGün'ü

ŞERİATÇILAR DIŞARIDA LAİKLİK DİYENLER İÇERİDE

Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada "Şeriat isteyen, gerici provokatörler dışarıda, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlık yüzü arkadaşlarımız gözaltında" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu karanlığı da bu karanlığı büyüten siyasal İslamcı tek adam rejimini de çok iyi tanıyoruz. Tarikatlara, cemaatlere kamu kaynaklarını akıtan, kamusal alanlarda gerici dönüşümlerle yaşamlarımızı abluka altına alan gerici kuşatmaya teslim olmadık, olmayız. Cumhuriyetin ilerici kazanımlarını bütünüyle ortadan kaldıran, şeriat çağrısı yapanları destekleyen bu düzeni değiştireceğiz” denildi.

ÖNCE GERİCİLER HEDEF ALDI

Laiklik vurgusuyla asılan pankartın ardından gözaltına alınan SOL Partililer ise önce gericiler tarafından hedef alındı. SOL Parti, birçok sosyal medya hesabından linçlenmeye çalışıldı.

Gerici Akit Gazetesi ise yaşanan provokasyonu “Şeriat’a karanlık diyenler” olarak sunarken, haberi “Şahıslar hakkında adli işlem başlatılıp başlatılmaması merak konusu” diyerek bitirdi.

ÜLKE ORTADOĞU BATAKLIĞINA SÜRÜKLENİYOR

Ülkede şeriat çağrısı yapanların hedef göstermeleriyle yapılan bu gözaltılar ise rejimin karakterinden bağımsız değil. Suriye’de cihatçı HTŞ güçlerini destekleyen, etnik ve mezhepsel politikaları uygulayan Saray rejimi, emperyalist dizaynın yerli işbirlikçileri olarak öne çıkıyor. Rejim, ülkeyi Ortadoğu bataklığına sürüklemeye çalışıyor.

Afganistan’da kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişiminin tamamen engellenmesi, Suriye’de cihatçı HTŞ güçlerinin Lazkiye’de kamu kurumlarında çalışan kadınlara makyaj yasağı getirmesi bu karanlığın son örnekleri olurken Saray rejimi bu yönetimlere desteğini açıktan ilan etmekten geri durmuyor.

Laik ve seküler yaşamı hedef alan Kadıköy’deki cami projesi, tarikat ve cemaatlere verilen kamu destekleri, İzmir’de Menzil cemaatinin binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği gövde gösterisi, Yalova’da düzenlenen operasyon sonrasında görünen IŞİD’in ülke genelindeki yaygın ağı gibi birçok örnek de bu sürecin iç siyasetteki parçaları olarak dikkat çekiyor.

∗∗∗

ÜLKENİN DEVRİMCİ BİRİKİMİ YENECEK

Yaşananları değerlendiren SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen “Gerici bir azınlığın provokasyonu ile arkadaşlarımız hedef haline getirildi. Bu tür baskılarla bizlerin, ülkenin temsil alınamayacağı açık. Gerçekte bir dine yönelik bir saldırıdan söz edilecekse, gerçek muhatapları yoksul emekçi halkı din örtüsü altında sömürerek kendilerine cennet kuran bu iktidar, onun yandaşları ve tarikatlarından başka bir yerde aranamaz” dedi.

ABD MAHREÇLİ GERİCİ DÜZEN

“Afganistan’da Taliban’ın kölelik yasalarını, Suriye’de cihatçı HTŞ çetelerinin karanlığını şeriat adı altında bu ülkede savunan her kim varsa, elbette onlara yarınlarını teslim etmemeye kararlı milyonlar olacaktır” diye konuşan İşleyen şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Amerikan mahreçli şeriatçı-gerici düzen, bütün topluma dayatılmaya çalışılıyor. Amerika tarafından kurdurularak iktidara taşınan AKP eliyle, bütün laik ve ilerici birikimlerin tasfiye edildiği, böyle bir gerici rejim Büyük Ortadoğu bataklığının parçası olarak gündeme getirilmek isteniyor. Küçük büyük her tür baskı, her tür göz korkutma girişimi böyle bir gerici rejimin dönüşümünün taşlarını döşemek üzere gündeme getiriliyor. Suriye’den ülkemize uzanan gerici Amerikan çemberine bu ülkenin sığdırılmayacağı da çok açık.

Önder İşleyen

SOL Parti Sözcüsü

BİRLEŞİK MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ

Gençler ve kadınlar başta olmak üzere ülkenin ilerici ve devrimci birikimleri, bu karanlığı geride bırakacak kadar güçlü ve büyük. Bu azgın azınlığın iktidar desteğiyle, güç zehirlenmesinin yarattığı kötülüklerle, kurmaya çalıştıkları ablukayı dağıtacak birleşik mücadele, ülkenin aydınlık yarınlarının kapısını mutlaka aralayacak. Bu inanç ve kararlılıkla, arkadaşlarımızın ortaya koyduğu cesaretle mücadelemiz sürecek.”