Emperyalist dümene Trump yeniden geçti

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ABD ile birlikte dünyanın da kaderini belirleyecek kritik seçimde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı eski Başkan Donald Trump, zaferini ilan etti. ABD halkı, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek için de oy kullandı.

ABD’nin 50 eyaleti ve Washington D.C. bölgesinde sandıklar kapanırken Demokrat Partili rakibi Kamala Harris’e karşı yarışı kazanan Trump, ülkenin 47’nci başkanı oldu. ABD seçiminde bir başkan adayının kazanması için 538 kişilik Seçiciler Kurulu’nda (Electoral College) 269 delegeye ulaşması gerekiyor. 50 eyalet ve Washington D.C., Seçiciler Kurulu’nda nüfusları oranında temsil ediliyor.

KRİTİK EYALETLERDE ZAFER TRUMP’IN

Resmi olmayan verilere göre Trump 277 delege desteğini kazanırken Harris, 224 delegeye ulaşabildi. Trump, seçimin kaderinde belirleyici olarak görülen 7 “salıncak eyaletten” Kuzey Carolina, Georgia, Wisconsin ve Pennsylvania’da zaferini garantiledi. Son verilere göre Trump, Arizona, Michigan, Nevada eyaletlerinde de yarışı önde götürüyor.

Florida’daki zafer konuşmasında Trump, “Eşi görülmemiş bir tarih yazdık ve siyasi zafer kazandık” dedi. Her Amerikalı için savaşacağını kaydeden Trump, “Ülkemize yardım edeceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz” dedi. İkinci başkanlık döneminin “Amerika’nın altın çağı” olacağı sözünü veren Trump, “Tanrı hayatımı bir sebepten dolayı bağışladı. Bu sebep ülkemizi kurtarmak ve yeniden yüceltmekti. Bu görevi yerine getireceğiz” diye konuştu. Ukrayna Savaşı’nı bitireceğini söyleyen Trump, başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek, “Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer” ifadesini kullandı.

Amerikan seçmeninin kendilerine görülmemiş bir görev verdiğini ve Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını ifade eden Trump, Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü sağladıklarını düşündüğünü söyledi. Trump’ı ilk tebrik edenler arasında en yakın müttefiklerinden biri haline gelen ABD’li milyarder Elon Musk geldi. Musk, X hesabındaki paylaşımında Trump ile sohbet ederken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte “Amerikan halkı, Trump'a değişim için çok net bir yetki verdi” ifadelerini kullandı. Harris’in kampanya ekibi ise Demokrat adayın Washington’da yapacağı konuşmasının iptal edildiğini duyurdu.

SENATO’DA KONTROLÜ ALDI

ABD’de ayrıca Kongre’nin iki kanadı olan 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun 34 üyesi için de seçim yapıldı. 2020’deki seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi’ni Cumhuriyetçiler, Senato’yu ise Demokratlar kontrol ediyordu. Son verilere göre ise Cumhuriyetçiler, Senato’nun kontrolünü ele geçirdi. Öte yandan Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler şu ana kadar 190, Demokratlar ise 173 koltuğu garantiledi.

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OCAKTA DEVRALACAK

Sandıktan Oval Ofis’e süreç nasıl işliyor?

ABD'nin 47’nci Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray’daki görevine resmen başlayacak. ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Sandıklar kapandığında, resmi oy sayımı aşaması başlıyor. Oy sayımında yaşanabilecek aksaklıklar, yasal itirazlar ya da oy pusulalarıyla ilgili sorunlar, sayımın uzamasına neden olabiliyor. Oy sayımının ardından çıkan sonuçların eyaletler tarafından resmi olarak onaylanması için son tarih ise 11 Aralık. Bu aşamada da taraflar sonuçlara mahkemede itiraz etme yoluna gidebiliyor. Oy sayım sürecinin bitmesinin ardından parti komiteleri tarafından seçilen yetkililer ile parti içerisindeki mevcut yetkililer arasından 11 Aralık’a kadar Seçici Kurul’a gönderilecek delegelerin belirlenmesi gerekiyor. 17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçici Kurul üyelerinin, başkan ve başkan yardımcısı adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Kongre ise, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.

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EKONOMİ KİLİT FAKTÖR OLDU

ABD’deki başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump’ın açık ara kazandığı seçimde kilit faktör “ekonomi” oldu. Ekonomik sorunlar içindeki düşük gelirli kesimler, geleneksel olarak Demokrat Parti’ye oy veren siyah ve Latin kökenli ABD vatandaşları, tercihini ırkçı söylemlerine rağmen Trump’tan yana kullandı. Peki, kim neden Trump’a oy verdi? ABD’li yayın kuruluşu CNN’in 2016, 2020 ve 2024 seçimlerindeki çıkış anketlerini içeren analizi, kötü ekonominin Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i nasıl zorladığını, kürtaj haklarına destekte artış olmasına rağmen kadın seçmenin desteğini nasıl sağlayamadığını ve özellikle Latin erkeklerin Trump'a nasıl yöneldiğini ortaya koyuyor.

DEMOKRASİ VE KÜRTAJ YETMEDİ

Analize göre Harris'in kadınlardan aldığı oy oranı Başkan Joe Biden ya da eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kadınlardan aldığı oy oranına fark atmadı. Bu, kürtaj konusunda kadın seçmenleri harekete geçirmeye çalışan Harris için endişe verici bir işaret olarak görüldü. Buna karşılık Trump, erkek seçmenlerdeki oyunu artırmayı sürdürdü. Analize göre Latin erkekler arasında 2016’dan bu yana Trump’a doğru yönelim artarken 2024’te ilk kez Trump’ın tarafına geçmiş oldular. Associated Press (AP) haber ajansının 120 binden fazla seçmenle yaptığı araştırmaya göre ise Trump’a en büyük avantaj sağlayan, özellikle düşük gelirli işçi kesimin ekonomiye yönelik memnuniyetsizliği oldu.

Trump, hem ülke çapında hem de kilit çekişmeli eyaletlerde Cumhuriyetçi aday Trump, Harris’in demokrasinin geleceği ve kürtaj konulara odaklanmasına karşın ekonomi ve göç konusunda endişeli olan seçmenleri kazandı. Trump seçmenlerinin yaklaşık yarısı yüksek fiyatların seçim kararlarında etkili olan en büyük sorun olduğunu söyledi. Benzer bir oran ABD-Meksika sınırındaki durum için aynı şeyi belirtti. Trump, çoğunluğu ekonomiden şikâyet eden genç, siyah ve Latin kökenli seçmenlerin küçük ama önemli bir kısmını kazandı.

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YENİ BAŞKAN GELMEDEN YOLA DÜŞTÜLER

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 3 bin kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi. Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

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LİDERLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından dünya liderlerinden tepkiler gecikmedi.

• TÜRKİYE:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, eni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

• İSRAİL:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’ın Beyaz Saray’a “tarihin en büyük geri dönüşünü” yaptığını belirtti. Netanyahu, Trump’ın zaferinin “ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunduğunu” kaydetti.

• HAMAS:

Hamas’tan yapılan açıklamada “Trump'ın zaferi, savaşı saatler içinde durdurabileceği yönündeki ifadelerini tercüme etmesi için onu sınava tabi tutuyor” denildi. Açıklamada “Trump’ı Biden’ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz” denildi.

• RUSYA:

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’den gelen açıklamaları dikkatle izlediklerini ve atılacak ilk adımlardan sonuç çıkaracaklarını söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Trump’ı tebrik etme planlarına yönelik bilgisi olmadığını kaydetti.

• UKRAYNA:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı tebrik mesajında Trump'ın “güç yoluyla barış” yaklaşımına bağlılığının “adil barışa” yaklaştırabileceğini vurguladı.

• FRANSA:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın zaferini kutlayarak “geçmişte olduğu gibi Trump ile tekrar çalışmaya hazır olduğunu” kaydetti.

• İNGİLTERE:

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’ı “tarihi seçim zaferi” dolayısıyla kutladı. İngiltere ve ABD'nin en yakın müttefikler olduğunu kaydeden Starmer, iki ülkenin özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerleri korumak için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

• ALMANYA:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ı tebrik ederek Almanya ve ABD'nin Atlantik'in her iki yakasında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için başarılı bir şekilde birlikte çalıştıklarını söyledi ve "Vatandaşlarımızın yararına bunu sürdüreceğiz" dedi.

• MACARİSTAN:

Trump’ın yakın müttefiklerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü” ifadelerini kullanırken bunun “dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” olduğunu belirtti.

• NATO:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Trump'ın liderliğinin İttifak’ın güçlü kalmasında kilit rol oynayacağını” belirterek “NATO aracılığıyla kendisiyle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

• Avrupa Birliği:

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ı “içtenlikle kutladığını” belirterek “AB ve ABD, sadece müttefik değiller, 800 milyon vatandaşımızı birleştiren bir ortaklığa sahibiz. O halde güçlü bir Transatlantik gündem üzerine birlikte çalışalım” dedi.

• ÇİN:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ging, ülkesinin ABD’ye yönelik politikalarının değişmediğini kaydetti. Mao, Pekin’in Çin-ABD ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşam ile kazan-kazan ilkelerine göre değerlendireceklerini ifade etti.