Emperyalist enkazda rol kavgası: Güç çağı pazarlığı

Dış Haberler

Batı’nın emperyalist kapitalist dünya düzeni çökerken Transatlantik ittifakın geleceğinin tartışmaların odağında olduğu 62’nci Münih Güvenlik Konferansı (MSC) sona erdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD öncülüğünde kurulan küresel düzen yıkılırken küresel güvenlik meselelerinin masaya yatırıldığı Münih’teki konferans, Batı ittifakının iç muhasebe sahnesine dönüştü. Konferans, öncesinde yayımlanan raporda da dikkat çekildiği gibi uluslararası düzenin “yıkım sürecinde” olduğu tartışmalarının gölgesinde başladı.

BAĞIMLILIK SONA ERMELİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada “kurallara dayalı uluslararası düzenin bittiğine” işaret etti. “En parlak döneminde bile kusurlu olan” tek kutuplu dünya düzeninin geride kaldığına işaret eden Merz, ABD’nin liderlik iddiasını da kaybettiğini söyledi.

ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiğini dile getiren Merz, öte yandan Avrupa’nın Çin ve ABD gibi ülkelere bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi. Merz, “büyük güç siyasetinin belirlediği yeni dünya düzeninde Avrupa'nın da ancak ekonomik ve askeri güç ile var olabileceğini” kaydetti.

GÜÇLÜ AVRUPA ARZUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın güvenlik konusunda daha bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirterek kıtanın savunma mimarisinin yeniden tasarlanmasının “bir zorunluluk haline geldiğini” vurguladı.

Avrupa’nın daha güçlü ve stratejik bir aktör haline gelmesinin hem kıta ülkeleri hem de müttefikleri açısından daha faydalı olacağını belirten Macron, Ukrayna’da barış sağlansa bile “güçlenmiş ve agresif bir Rusya ile komşu olmaya devam edeceklerini” söyledi. ABD’nin güvenlik şemsiyesine ilişkin şüpheler artarken Macron, “başta Almanya olmak üzere Avrupalı müttefiklerle nükleer caydırıcılık üzerine diyalog başlattıklarını” açıkladı.

TRUMP DÜZENİNE DAVET

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Amerikan emperyalizminin direksiyonuna oturan Başkan Donald Trump yönetiminin “yeni dünya düzeni inşası” vizyonunu ortaya koyarken yanlarında “güçlü ortaklar” istediğini söyledi.

ABD ve Avrupa'nın “kaderlerinin birlikte örüldüğünü” ve bu süreçte birlikte olması gerektiğini belirten Rubio, müttefiklerinin yüreğine su serpse de “Bu düzeni tek başımıza inşa etmeye hazırız ama Avrupa'yla birlikte yapmayı tercih ederiz” dedi.

ZAYIF ORTAK İSTEMİYOR

“Batı'nın gerileme sürecini yöneten kibar gardiyanlar olmayacağız” diyen Rubio, “Zayıf müttefikler istemiyoruz. İşlemeyen bir statükoyu rasyonalize ederek savunan değil, onu düzeltmeye çalışan güçlü müttefikleri istiyoruz” dedi.

Trump'ın Birleşmiş Milletler'den (BM) NATO'ya kadar pek çok uluslararası kurumu eleştirdiği bir dönemde konuşan Rubio, uluslararası kurumların terk edilmesine gerek olmadığını fakat bu kurumların reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD iç siyasetinde tırmanan gerilim, Münih’teki konferansa da taşındı. 2028 başkanlık seçimleri için öne çıkan isimlerden Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ABD dış politikasına “sol bir alternatif vizyon” çizdiklerini söyledi.

ABD'Lİ İSİMDEN 'SOL VİZYON'

Dünyada artan gelir eşitsizliğini Trump’ın dümene geçtiği “otoriterleşmenin” yükselişiyle ilişkilendiren Ocasio-Cortez, diğer ülkeleri “işçi sınıfı merkezli siyaset” izlemeye çağırdı.

ÇİN: İKİ YOL VAR

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD ile ilişkilerin gidebileceği iki yol olduğunu söyledi: “Bunlardan birinde ABD Çin'i objektif bir şekilde anlar, böylece aynı hedefler için çalışır ve ortak çıkarlarımızı artırırız. Bu işbirliğini büyütür ve hem ülkelerimiz hem de dünya için en iyi sonucu verir. Diğerinde ise Çin'den uzaklaşmak, tedarik zincirinden Çin'i çıkarmaya çalışmak ve Çin'in yaptığı her şeye itiraz etmek var. Biz Çin olarak ilkini tercih ediyoruz, ama her türlü riske hazırız.”