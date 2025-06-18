Emperyalist güç destekli haydutluk

Atahan UĞUR

İsrail’in İran’a yönelik saldırısına dünya genelindeki sol-sosyalist partilerden sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Hindistan’dan İspanya’ya, Almanya’dan Fransa’ya sol-sosyalist partiler operasyonun doğrudan ya da dolaylı Amerikan desteği olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Açıklamalarda İsrail’in saldırganlığı uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi ve derhal son bulması çağrısı yapıldı.

SAVUNMA SÖYLEMİ PERDE

Britanya Devrimci Komünist Partisi (RCP):

Netanyahu, siyasi geleceğini bölgesel bir yangına yatırmış durumda — Gazze’deki soykırımı İran’la topyekûn bir savaşa tırmandırarak, ABD emperyalizmini de peşinden sürükleyip kendini kurtarmaya çalışıyor. İsrail Başbakanı, soykırımcı emellerini artık “savunma” söylemiyle maskelemekte ve küresel güçler bu söylemi benimsemiş durumda. İşçi sınıfı, kapitalist kan dökümüne sürüklenmeye direnmelidir. İsrail’in yaptığı bu küstah saldırı, yıkıcı ve geniş kapsamlı sonuçları olabilecek ölümcül bir bölgesel yangını tetikleyebilir. İsrail, bu saldırıların “Yükselen Aslan Operasyonu” adı altında uzun soluklu bir taarruzun başlangıcı olduğunu ilan ediyor.

ABD yönetiminin Netanyahu’nun planlarından haberdar olduğu ve saldırının zamanlamasını da bildiği çok açıktır. Netanyahu’nun iktidarda kalmak için Gazze’deki soykırımı sürdürmekten fazlasına ihtiyacı var. Savaş baskısı hafiflediği anda, İsrail içindeki derin kriz yeniden yüzeye çıkmakta ve Netanyahu’nun iktidarı zayıflamaktadır.

‘HAYDUT DEVLET’ İSRAİL

Hindistan Komünist Partisi (Marksist)–CPI(M):

İsrail’in bir kez daha “haydut devlet” gibi davranıyor. İsrailli yetkililerin açıklamaları, bu saldırının aylar öncesinden planlandığını ortaya koymaktadır. Görünen o ki, amaç İsrail’in Batı Asya bölgesi üzerindeki hegemonyasını pekiştirmektir.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki uluslararası toplum, İsrail’in bu saldırganlığını dizginlemek için gecikmeksizin müdahale etmelidir. Hindistan hükümeti de bu saldırıyı küresel düzeyde kınayan seslere katılmalı ve İsrail’e askeri operasyonlarını derhal durdurması çağrısında bulunmalıdır.

İSRAİL ABD’NİN ASKERİ

Kanada Komünist Partisi (CPC):

Bu “önleyici” saldırı, uluslararası hukuka açık bir şekilde aykırıdır ve katliam suçunu oluşturarak felaket boyutunda bir genişlemeye yol açma riski taşımaktadır. Kanada hükümetine bu saldırıyı derhal kınaması ve İsrail’e karşı güçlü önlemler alması çağrısı yapılıyor.

KÜRESEL KINAMA GEREKLİ

Avrupa Solu Partisi Başkanı Walter Baier:

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir. ABD’nin doğrudan müdahalesiyle, küresel düzeyde bir tırmanma riski artmaktadır. Küresel bir kınamaya ve tüm nükleer silahların yok edilmesine ihtiyacımız var.

EMPERYALİST PLANLAR

Yunanistan Komünist Partisi (KKE):

İsrail’in İran’a yönelik planlı ve hedefli hava ve füze saldırısı, İran yetkililerinin nükleer bilim insanlarının ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açarken, Ortadoğu'da çıkabilecek bir savaşı körüklemekte ve daha geniş bölgedeki halkları yıkımla tehdit etmektedir. Asıl amaç İsrail ve ABD'nin emperyalist planlarını geniş bölgeye yaymaya çalışmasıdır.

İSRAİL BIR TERÖR DEVLETİ

İtalya Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (Rifondazione) Lideri Maurizio Acerbo:

İran televizyonunun merkezine yapılan saldırı son derece ciddi bir terör eylemidir. İsrail, daha önce Gazze’de yaptığı gibi gazetecileri bombalamaya devam ediyor. İsrail her şeyi yapabiliyor çünkü Batı’nın silahlı kolu olarak, suç ortağı olan Batı tarafından korunuyor, silahlandırılıyor ve meşrulaştırılıyor.

İtalya hükümetinin ve NATO ile G7’ye üye diğer ülkelerin davranışları, Gazze’deki soykırıma ortak olmaları nedeniyle sorumsuzluktur.

ATEŞLE OYNUYOR

İsrail Komünist Partisi–Hadash:

Netanyahu hükümeti bölgeyi geniş ve tehlikeli bir tırmanışa sürüklüyor. İsrail hükümeti, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik daha da tehlikeli planlarını hayata geçirmek için kendi yarattığı bu durumu kullanabilir. Dünya, yaklaşmakta olan felaketi durdurmak için gerçek ve samimi tutumlar almalıdır.

İSRAİL DURDURULMALI

Alman Die Linke Parti Lideri Ines Schwerdtner:

İsrail’in İran’a yönelik bu saldırısı uluslararası hukuka aykırı bir saldırıdır. Buna rağmen ( bunu burada özellikle vurgulamak istiyorum) bu, İran’daki rejimin tarafını tutmak anlamına gelmez. Elbette İran’daki muhalefetin, özellikle de aylardır, yıllardır rejime karşı ayağa kalkan kadınların farkındayız. Almanya Federal Cumhuriyeti bu uluslararası hukuka aykırı saldırıyı kınamalı ve şunun açıkça söylemeli: Silahlar susmalı — İsrail’in silahları da susmalı.

Nükleer anlaşma konusunda müzakerelere devam edilmesi gerekiyor, diplomatik baskı uygulanmalı ve aynı zamanda İran’daki rejime karşı tüm muhalif hareketleri desteklemeliyiz.

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SAVAŞ GÜNCESİ

Savaşın beşinci günü

• İsrail dün sabaha doğru Tebriz, Kaşhan ve Luristan'da pek çok yeri bombaladı. Çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

• İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in İran'da düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 224 kişinin öldüğünü ve kayıpların yüzde 90'ının sivil olduğunu açıkladı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İran'da bin 277 kişinin yaralandığı bildirildi.

• İran, İsrail'e yönelik saldırılarında 370'ten fazla füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlatarak misilleme yaptı. Şu ana kadar İsrail'de 24 kişi öldü ve 500'den fazla kişi yaralandı.

• İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın dün İsrail'e en az 20-30 füze fırlattığını açıkladı. Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar meydana geldiği bildirilirken, bölge sakinleri korunaklı alanlara yönlendirdi.

• İsrail jetleri Tahran'ın derinliklerinde düzenledikleri hava saldırısında İran'ın en üst düzey askeri yetkilisi ve Dini Lider Hamaney'e yakın komutanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu. Şadmani Devrim Muhafızlarını ve orduyu denetliyordu.

• Siber saldırganlar da İran'ın en büyük bankası olan Sepah'taki işlemleri kilitledi. İran yönetimi, tüm doktor ve hemşireleri göreve çağırdı. Savcı ve kolluk kuvvetlerine ise "casuslarla mücadele" emri verdi.

• İsrail kırmızı alarm sistemi, İran'ın fırlattığı füzeler sebebiyle uyarıda bulundu. Kısa süre sonra Iran füzeleri Tel-Aviv'e düştü. Mossad karargahının bulunduğu Giliot üssü de vuruldu. Tel-Aviv'de konutların vurulduğu kameralara yansırken, İran füzeleri İsrail'de bir otobüs garını vurdu.

• ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesini bir gün önce terk etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ın 'Ortadoğu'da ateşkesi sağlamak için terk ettiğini" söyledi ancak Trump bu açıklamayı sert bir dille yalanladı. Macron'u "medya meraklısı" olarak tanımladı.

• Trump, Tahran'ın tamamının derhal boşaltılması çağrısında bulundu. Uyarı, İsrail güçlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeydoğusundaki bazı bölgelere planlanan saldırılar öncesinde halkın terk etmesini söylemesinin ardından geldi.