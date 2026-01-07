Emperyalist haydutluğa dünyadan tepkiler sürüyor: Latin Amerika sizin arka bahçeniz değil

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Endenozya'dan İngiltere'ye, Hindistan'dan Kolombiya'ya dünyanın dört bir köşesinde ABD'nin Venezuela saldırısına tepkiler devam ediyor. Endonezya ve Hindistan'daki protestolarda "Katil Amerika" sloganları atıldı, emperyalist saldırganlığın son bulması istendi.

İngiltere'de ise Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı önünde toplanan protestocular, ABD’nin saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu esir almasını protesto etti. Savaşı Durdur Koalisyonu, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Venezuela Dayanışma Kampanyası’nın düzenlediği eylemde konuşan Lindsey German, “Latin Amerika arka bahçeniz değildir demek için buradayız” dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Batılı liderleri Trump’a karşı sessiz kalmakla suçlayan German, “Starmer, bir şey demeye korkuyor” ifadelerini kullandı.

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Eddie Dempsey ise, “İşçi sınıfının temsilcisi olarak Venezuela halkının yanındayız. Bağımsızlık ve egemenlik saldırı altında. ABD, gittiği yere şiddet götürüyor” ifadelerini kullandı.

SALDIRI TÜM HALKLARA

İrlanda Sinn Fein’in İngiltere Parlamentosundaki Milletvekili John Finucane de “Bu saldırılar, sadece Venezuela'ya yapılmıyor, tüm dünya düzeni ve BM Şartı da saldırı altında” dedi.

LATİN LİDERLER ÖFKELİ

Trump’ın hedef aldığı ülkelerden olan Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, “ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı” dedi. Hidalgo eyaletinde konuşan Sheinbaum, yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu kaydederek, ABD ile “İş birliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil” diye konuştu.

PETRO ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin insanlık tarihinde bir Güney Amerika ülkesinin başkentini bombalayan ilk ülke olduğuna dikkati çekti. "Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı" dedi. Solcu lider Petro, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını vurgulayarak "Yaramız uzun zamandır açık” dedi. Kolombiya lideri, Latin Amerika'nın ya birleşmesi gerektiğini ya da kendisine dünya için önemli bir merkez gibi değil de bir hizmetçi ve köle gibi davranılacağını kaydetti. İşbirliği için sadece Kuzey Amerika'ya değil dünyanın her yerine baktığını bildiren Petro, Çin ve Rusya ile ittifakın işe yaramadığını aktardı.

Venezuela'da da ABD'ye karşı direniş ve mücadele çağrıları sürüyor.