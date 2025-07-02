Emperyalist ikiyüzlülük

Umut Can FIRTINA

Ortadoğu’da İsrail eliyle emperyalist planlarını yürüten Batı’nın ikiyüzlü adımları son bulmuyor. ABD, bölgede işbirliği karşılığında yaptırımları kaldırdığı Suriye’yi yöneten cihatçı Heyet Tahrir Şam’ı (HTŞ) terör listesinden kaldırmaya, İngiltere ise İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı eylemleriyle tanınan grubu terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, aralarında İsrail’le iş yapan firmalara karşı eylemleriyle tanınan Palestine Action’ın da olduğu 3 grubu terör örgütü ilan etmek için hazırladığı taslağı parlamentoya sundu.

Palestine Action’ın yanı sıra neo-Nazi örgütü Maniacs Murder Cult ve Rus milliyetçisi Russian Imperial Movement gruplarını yasaklamak için harekete geçen Cooper, bu adımı “ülkenin demokrasisi ve ulusal güvenliğini korumak için attıklarını” söyledi.

IRKÇILARLA BİR TUTTU

Bakanlığın açıklamasına göre ırkçı gruplarla bir tutulmaya çalışılan Palestine Action, eylemleriyle yaklaşık 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu. Bugün parlamentoda görüşülmesi beklenen teklifin kabul edilmesi halinde söz konusu grupların üyeleri 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Palestine Action’ın üyeleri son olarak 20 Haziran’da Oxfordshire’daki RAF Brize Norton Hava Üssü’ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gruptan yapılan açıklamada “İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail’i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor” denilmişti.

COLANİ’YE AF GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından, terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) ilişkin “tüm uygun adımların atılacağı” açıklamasıyla örgütün listeden çıkarılabileceği sinyali verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yaptırımları sonlandıran kararnamesine ilişkin açıklama yapan Bakanlık, Sezar Yasası’nın (Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası) tamamen askıya alınma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtti. Yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ konusunda “tüm uygun adımların atılacağı” ifade edilen açıklamada “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)” listesinde yer alan HTŞ lideri Muhammed Colani’nin (Ahmed Şara) durumunun gözden geçirileceği vurgulandı.

‘ŞAM GOLAN’I BIRAKTI’

Önceki gün Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Suriye’ye yönelik 1979’dan bu yana uygulanan yaptırımların kaldırıldığı kaydedilmişti. IŞİD, Beşar Esad ve destekçileri ile İran’ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği belirtilmişti.

“Trump, Suriye’nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil” denilen açıklamada Şam’dan “İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenmişti.

Son olarak Abraham Anlaşmaları’nı genişletme arzusunu dile getiren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye ile normalleşmede İsrail’in güvenlik çıkarlarının korunacağını, bu kapsamda Golan işgali konusunda taviz verilmeyeceğini söylemişti. Lübnan basınında yer alan bir habere göre ise Şam yönetiminin, İsrail’in kendilerini tanıması karşılığında Golan Tepeleri’nin 1967’de işgal edilen kısımlarını resmen vermeye razı geldiği öne sürüldü.

Trump’ın Suriye’deki yaptırımları kaldırma kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bunun “ABD’nin egemen kararı” olduğunu söyledi. Peskov, Suriye yönetimini ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi’ne davet etmeyi planladıklarını bildirdi.

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YASAĞA TEPKİ GÖSTERDİLER

İngiltere’de onlarca sanatçı, hükümetin Palestine Action’ı terör örgütü ilan etme girişimine tepki gösterdi. Aralarında Pink Floyd solisti Roger Waters, Massive Attack üyesi Robert Del Naja, "Narnia Günlükleri" filmi oyuncusu Tilda Swinton ve BAFTA ödüllü oyuncu Juliet Stevenson’ın bulunduğu 38 İngiliz sanatçı, İngiltere hükümetinin terör örgütü ilan etmeye hazırlandığı Palestine Action’a destek için kaleme alınan mektuba imza attı. “Palestine Action, soykırımı durdurmak için müdahalede bulunuyor. Hayatları kurtarmak için çalışıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada “Hükümeti, Palestine Action’ı yasaklama girişiminden geri dönmeye ve İsrail’i silahlandırmayı durdurmaya çağırıyoruz” denildi.

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KÜBA’DAKİ EMPERYALİST ABLUKASINI GENİŞLETİYOR

Suriye’de emperyalist çıkarları doğrultusunda yaptırımları kaldıran Trump, 1962’den bu yana süren Küba ablukasını genişletiyor. Trump, ABD’nin Küba’ya yönelik ekonomik ambargonun kapsamını genişleten yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararname ile birlikte ABD vatandaşlarının adaya yapacakları tüm turistik, kültürel ve bireysel seyahatler yasaklanırken, ticaret ve finansal işlemler de daha sıkı kısıtlamalara tabi tutuldu. Kübalı devlet kurumlarıyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan ABD şirketleri için de yaptırımlar öngörülüyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, karara tepki göstererek “tüm Küba halkını cezalandıran ve kalkınmamızın önündeki en büyük engel olan saldırganlığı ve ekonomik ablukayı pekiştiriyor” dedi.