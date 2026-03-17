Emperyalist koro ahenksiz

Dış Haberler

Hürmüz’e saplanan Trump, emperyalist savaşlarına artık Batılı müttefiklerinden bile destek üretmekte zorlanıyor. ABD’nin en yakın müttefikleri savaşa dâhil olmayacağını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz’ı açmaya yardım gelmemesi halinde “NATO’yu çok kötü bir geleceğin beklediğini” söyledi.

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarıyla başlayan savaş 17’nci gününü geride bıraktı. Trump, İran’a karşı başlattığı savaşın yol açtığı uluslararası enerji arzı krizini çözmek için Hürmüz Koalisyonu kurduğunu açıkladı. Savaş gemileri göndermeleri için 7 ülke ile görüştüklerini kaydeden Trump, “Bu ülkeler gelip kendi topraklarını korumalı. Burası onların enerjilerini aldığı yer” dedi.

Trump, NATO’yu yıllardır “ABD’nin sırtından geçinmekle” eleştirerek “Eğer bir yanıt alamazsak ya da yanıt olumsuz olursa, bu NATO’nun geleceği için çok kötü olacak” dedi.

Enerji krizinden çıkış yolu arayan Batılı müttefiklerinden ise Trump’ın Hürmüz misyonuna birbiri ardına ret geldi.

PASİFİK ORTAKLARI YOK

Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, kendilerine bu yönde bir talep iletilmediğini belirterek Hürmüz’ün yeniden açılması için askeri katkı sunmayacaklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise “savaş karşıtı anayasa” uyarınca Ortadoğu’ya savaş gemisi gönderme planları olmadığını, “ülkesinin bağımsız ve hukuki çerçeve içinde ne yapabileceklerini değerlendirdiklerini” söyledi. Takaichi’nin, Trump’la perşembe günü Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Trump'ın çağrısını “not ettiğini” ve ABD ile durumu "yakından koordine edeceğini ve dikkatle gözden geçireceğini" de ifade etti.

'NATO'NUN GÖREVİ DEĞİL'

Trump’ın çağrısına en dikkat çeken yanıtlardan biri ise, Birleşik Krallık’tan geldi. Başbakan Keir Starmer, Birleşik Krallık’ın “Ortadoğu’da daha geniş bir savaşa sürüklenmeyeceğini” söyledi. “Zaman, bize doğru tarafta durduğumuzu gösterecek” diyen Starmer, müteffiklerle “uygulanabilir bir plan” üzerinde çalıştıklarını ancak bunun “NATO görevi olmayacağını” söyledi.

HEDEF VE PLANI SORGULADI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ülkesinin uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını belirterek “Hürmüz’de NATO rolü görmüyoruz” dedi. Alman Bakan, ABD ve İsrail’den İran’a karşı yürütülen savaşın hedefi ve planlaması konusunda daha fazla bilgi talep ettiklerini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise donanma misyonunun Doğu Akdeniz’de “savunma pozisyonunda” kalacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin “Fransa'nın bölgede kendi çıkarlarını, ortaklarını ve seyrüsefer özgürlüğünü korumak için yalnızca savunma amacıyla hareket ettiğini” söyledi.

AKDENİZ'DEN DE RET GELDİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir askeri operasyona dâhil olmayacaklarını söyledi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "Hürmüz'de askeri operasyonlara dâhil değiliz. Hürmüz konusunda diplomatik bir çözüm bulunmalı” dedi.

LÜBNAN’A KARA OPERASYONU

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta karşılıklı saldırılar sürerken İsrail, yoğun bombardımanlarla birlikte Lübnan’ı güneyden işgal etmek için kara saldırıları başlattı. İsrail günlerdir Lübnan’a yaptığı bombardımanların ardından ülkenin güneyini işgal etmek için harekete geçti. İsrail ordusu, “birliklerinin son günlerde ileri savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla Güney Lübnan’daki Hizbullah mevzilerine karşı sınırlı kara operasyonlarına başladığını” duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Litani Nehri'nin güneyinden sürdükleri on binlerce Lübnanlının evlerine dönmelerine izin vermeyeceklerini söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 36 artarak 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıkladı. İsrail ayrıca İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerine yeni bir kapsamlı hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi. İranlı yetkililer saldırılar başladığından bu yana ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını bildirdi.

KÖRFEZ’E MİSİLLEME

İran ise İsrail’e yönelik misillemesinde Tel Aviv ve Kudüs’ün yanı sıra birçok bölgeyi hedef aldı. Devrim Muhafızları İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD güçlerinin konuşlandığı hava ve deniz üslerine saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Komutanı Tuğamiral Ali Reza Tengsiri ise ABD ve yabancı ülkelerin, Körfez ülkelerini çıkarları uğruna feda edeceğini söyledi.

KİMSE SAVAŞIN PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR

BirGün TV’ye konuşan CHP Dış Politika Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Uzgel, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD için savaştaki en büyük zararın, Körfez ülkelerinin Washington’a olan güveninin zedelenmesi olduğuna dikkat çeken Uzgel, “ABD burada zaten ülkeleri değil yönetimleri, rejimleri koruyordu. Şimdi ise daha çok İsrail’i korumak üzerine bir politika sürdürüyor. Körfez’de ‘ABD güvenlik şemsiyesi bizi korumuyor’ algısı oluştu” dedi. Uzgel, ABD yönetiminin bu durumun faturasını savaş sonrası daha net göreceğine dikkat çekti.

İsrail’in tüm dünya İran’a odaklanmışken Lübnan’ın özellikle güneyinde sahayı kontrol etmek için harekete geçtiğini belirten Uzgel, şunları söyledi “Bu savaş bir hava savaşı. Füzeler, uçaklar, dronelar kullanılıyor. İran’ın uçağı yok ama füze sistemine ve bölge vekillerine yatırım yaptı. İran’a saldırı durumunda Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Haşdi Şabi ve Yemen’deki Husiler yanıt verecekti. İsrail açısından İran’a saldırırısanız Lübnan’a da saldırmak zorundasınız. Hizbullah hâlihazırda zayıflatılmışken onu devreden çıkarabilmek için buna girişti. Hizbullah’tan cevap var ama güçlü değil. Ancak Lübnan’ın işgali riskli bir şey, geçmişte de yaptı ve geri çekilmek zorunda kaldı.”

ABD ve İsrail ikilisinin emperyalist müdahalelerine artık rıza ve destek üretemediğini vurgulayan Uzgel, şöyle konuştu: “ABD ve İsrail yeni bir döneme geçti. ABD ‘Önce Amerika’ diyor, müttefiklerinin görüşünü dinlemiyor. İngiltere bile –ki özel ilişkileri vardır- mesafeli durdu. Sonra da destek istedi. Trump Ortadoğu’dan petrol almadıklarını, Avrupa’nın buraya bağımlı olduğunu söylüyor. Bu doğru, ABD petrol üreten bir ülke olarak anca rakip olabilir. Ancak artık kimse bu savaşın parçası olmak istemiyor, çünkü ne elde edeceği hiç belli değil.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE KISITLAMA

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken, açık kaynak istihbarat (OSINT) çalışmalarında kritik öneme sahip ticari uydu görüntülerine erişimin kısıtlanması nedeniyle bölgedeki gelişmelerin izlenmesinin zorlaştığı bildirildi. İngiltere merkezli The Economist dergisinin haberinde, son yıllarda araştırmacıların ve gazetecilerin çatışma bölgelerini takip etmesinde önemli rol oynayan ticari uydu görüntülerinin bir kısmının ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmaların ardından erişime kapatıldığı ya da yayınlanmasının geciktirildiği belirtildi. Haberde, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs'ın İran'a açılan savaşın ardından politikasını değiştirdiği kaydedildi. Haberde, "ABD yönetiminin uydu şirketleri üzerinde baskı kurduğu" iddialarına da yer verildi.

ÇİN ZİYARETİ İÇİN HÜRMÜZ ŞARTI

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin’de yapılması planlanan zirvenin, boğazın açılması konusunda Çin’in desteğini vermesi şartına bağladı. “Çin petrolünün yüzde 90’ını boğazdan elde ettiğini” kaydeden Trump, bu ayın sonunda yapılması planlanan Çin ziyaretinin ertelenebileceği uyarısı yaptı. Beyaz Saray da ziyaretin zamanlamasının “Ortadoğudaki operasyonel gelişmelere bağlı olduğunu” belirtirken, Washington yönetiminin önceliğinin “operasyonun başarısını güvence altına almak” olduğu vurgulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise ülkesinin savaş gemileri yollayıp yollamayacağına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı. Sözcü, “devlet başkanları diplomasisinin Çin-ABD ilişkilerinde yeri doldurulamaz stratejik bir yol gösterici rol oynadığına” dikkat çekerek Trump’ın Çin ziyaretine ilişkin iletişimde olduklarını söyledi.

ÖNCELİK SAVAŞIN SONA ERMESİ

Savaşa karşı en net duruşu sergileyen Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı yasadışı olarak gördüğü için Hürmüz Boğazı'ndaki hiçbir askeri misyona katılmayacağını belirtti. Savunma Bakanı Margarita Robles, "Geçici önlemleri asla kabul etmeyeceğiz, çünkü amaç savaşın hemen şimdi sona ermesi olmalı" dedi. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares “Avrupa’nın tutumu ekonomik kaygılardan bağımsız olarak savaşın sona ermesi olmalı” dedi.

RUSYA İLE MASAYA OTURMALIYIZ

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve ucuz enerji erişimini yeniden sağlamak için Rusya ile ilişkileri normalleştirmesi gerektiğini söyledi. Avrupalı liderlerin “aynı fikirde olmasına rağmen bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemediğini” kaydeden Wever, “Avrupa'nın Ukrayna'yı askeri olarak destekleme ve Rusya'nın ekonomisini sıkıştırma stratejisinin ABD'nin desteği olmadan mümkün olmadığını” savundu.

NATO: ZATEN ADIM ATTIK

NATO, Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin tehditlerinin ardından “müttefiklerin Akdeniz’de güvenliği artırmak için zaten adımlar attığını” ve boğazın güvenliği konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

‘HÜRMÜZ KORİDORU’ ÖNERİSİ

Öncelik savaşın sona ermesi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için “Karadeniz Tahıl Girişimi” benzeri bir çözümün mümkün olup olmadığını görüştüklerini bildirdi. Krizin sadece enerjiyle sınırlı olmadığını kaydeden Kallas, “Bunun sonucu gelecek yıl gıda yetersizliği olabilir” dedi.