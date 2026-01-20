Emperyalist müdahaleciliğin alt üst ettiği Suriye'de yeni denklem: Roller değişse de plan işliyor

Emperyalistlerin ve siyasal İslamcı rejimlerin el birliğiyle istikrarsızlığa sürüklenen Suriye’de 12 günde yeni bir tablo ortaya çıktı. ABD-İsrail’in yol vermesiyle 6 Ocak’ta Halep’e saldıran HTŞ, 18 Ocak’ta da Fırat’ın doğusuna geçerek Rakka ve Deyrizor gibi kentleri alarak ülkenin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi.

Şam’daki HTŞ yönetiminin hızlı ilerleyişine göz yuman ABD’nin bu tercihinde Ahmet Eş Şara rejimini öncelikli olarak “değerlendirme”ye karar vermesi yatıyor.

İSRAİL İLE ANLAŞTI, ABD’DEN VİZEYİ ALDI

6 Ocak’ta Paris’te İsrail ile Şam arasında varılan anlaşma sonrasında istediğini alan Washington, içeride HTŞ’ye operasyon onayı verdi. İstediği sinyali alan Şam da önce Halep’in Kürt Mahallelerini ardından da Fırat’ın batısındaki bölgeleri, son olarak da nehrin doğusuna geçerek 2017’den bu yana SDG’nin elinde olan kentleri aldı.

SDG’nin elindeki toprakların büyük kısmını ele geçirmesinin ardından roller yeniden dağıtılmaya başlarken siyasal, toplumsal ve idari olarak şekillendirilmeye çalışılan ülkede emperyalist planlar adım adım işliyor.

EMPERYALİST PLAN ADIM ADIM İŞLİYOR

SSG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve HTŞ yönetiminin başkanı Ahmet eş Şara arasında imzalanan 14 maddelik anlaşma SDG’nin askeri ve idari yapısının Şam’daki HTŞ yönetimine entegre edilmesini karşılığında ise Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasını içeriyor.

Bölgenin geleceği üzerinde de büyük bir etkisi olması beklenen ve Suriye krizinde bir "dönüm noktası" olarak nitelendirilen anlaşma maddelerinin alt detaylarını konuşmak üzere SDG lideri Abdi dün Şam’a gitti.

Abdi, Şam’a gitmeden önce yaptığı açıklamada, “6 Ocak’tan bu yana bir savaş içindeyiz. Büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrezor’dan Haseke’ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız. Buna gücümüz var” dedi.

ABD TERCİHİNİ YAPTI, YOL VERDİ

Ateşkesin sağlanmasının ardından ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise bu adımın birleşik bir Suriye yolundaki iş birliği için zemin hazırladığını ve eski düşmanların ayrışma yerine ortaklığı benimsediği dönüm noktası niteliğinde bir kırılma noktasını temsil ettiğini söyledi.

Anlaşmayla birlikte Şara’nın Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini iddia eden Barrack, "ABD, terörizme karşı süregelen mücadelede kararlılıkla ilerlerken; IŞİD ile mücadeledeki tarihi ortağımızın (SDG), Küresel Koalisyon’un en yeni üyesiyle (Şam) sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sabırsızlıkla beklemektedir" dedi.

HTŞ TİŞRİN’İ ALDI, HASEKE’Yİ KUŞATTI

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkese rağmen cihatçılar dün de çeşitli bölgelerde ilerleyişlerini sürdürdü.

Anlaşma gereğince Kürt bir valinin yönetmesi öngörülen Haseke’ye askeri sevkiyat yapılırken Anadolu Ajansı HTŞ güçlerinin, Menbic’in güneybatısında yer alan SDG kontrolündeki Tişrin Barajı’nı ele geçirdiğini aktardı. Haberde, SDG’nin baraj sahasından çekildiği ve çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Fırat Nehri üzerinde bulunan Tişrin Barajı, Suriye’nin ikinci büyük hidroelektrik santrali.

KÜRT YÖNETİMİ HALKA ÇAĞRI YAPTI

HTŞ yönetimi ise birliklerinin Haseke’nin batı kırsalı, Halep’in doğusundaki Tişrin Barajı ve Rakka’nın kuzey kırsalında konuşlandığını duyurdu. Açıklamada bu konuşlanmanın amacının, anlaşmanın geniş maddeleri çerçevesinde söz konusu bölgelerde Şam’ın otoritesini yeniden tesis etmek olduğu ifade edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Yönetimi, gelişmeler için "Ateşkesi bozma girişimi" dedi. Rojava yönetimi Haseke’deki yurttaşları uyararak ateşkesin gerçekleşmesini engellemek isteyenlerin aşiret çatışmalarını körükleme peşinde olduğunu bu şekilde de Haseke ile Kobane’ye yönelik saldırıların yeniden başlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

Özerk Yönetim’den yapılan açıklamada “Tabka, Rakka ve Deyrezor’daki kamplar artık kontrolümüzde değil” denildi, son saldırıların ardından IŞİD’lilerin de kaldığı birçok mülteci kampının denetimlerinden çıktığı belirtildi.

SURİYE’DE SON TAHLİLDE NEYİN NASIL OLACAĞINI BELİRLEYEN ABD

Soli Özel – Siyaset Bilimci

Mazlum Abdi’nin son konuşmalarına bakacak olursak, bizi savaşa zorladılar diyor. Zorlayan kim sorusu ise orta yerde duruyor. Bu nedenle bir sürü dedikodu oluştu. Bunlardan biri de Kandil’in anlaşmaya yanaşmamış olmasıydı. Oysa Mazlum Abdi’nin anlaşmaya hazır olduğu söylentileri vardı. SDG içindeki güç dengelerinin, anlaşmazlıkların yoğunlaştığı ve bu nedenle savaşa gidildiği konuşuldu.

Suriye’de son tahlilde neyin nasıl olacağını belirleyen ABD olduğu için, onlara karşı çıktığınız takdirde bütün bölgenin üzerinize geleceğini bilmeniz gerekir. Görüldüğü üzere İsrail’den de bir ses çıkmadı. Sonuç olarak, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD’nin SDG’ye karşı yapılan bu operasyon için mutabık kaldığını, İsrail’inde son durumu kabullenmek zorunda kaldığını düşünüyorum.

Son gelişmelerle birlikte Kürtlerin maksimalist taleplerinin artık gerçekleşmeyeceği gözüküyor. Söz konusu sürecin otopsisi daha çok yapılacaktır ama konuya daha serin kanlı bakan yabancı kaynakları incelediğimiz zaman “eline göre oynamak” gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Kürtler ise bir aldatılma ve hayal kırıklığı içinde diyebiliriz.

Ayrıca Suriye meselesinde Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma çıkabilir kaygısı da bu gelişmelerle birlikte azaldı diyebiliriz.

SURİYE’DE İKİ HARİTA VE İKİ GERÇEKLİK VAR

Sinan Çiftyürek – DEM Parti Milletvekili

Suriye’deki haritanın biri Rojava Kürdistan’ı dediğimiz Haseke, Derik, Kamışlı üçgeni. Diğeri ise Rakka ve Deyrizor’u içeren Arap bölgesi. Yüzlerce Kürt genci söz konusu Rakka bölgesinde IŞİD’e karşı savaştı ve hayatlarını kaybetti ancak buranın bir Arap bölgesi olduğu gerçeği değişmedi.

Son yaşanan gelişmeler bize gösteriyor ki, Türkiye, ABD ve İsrail üçgenin de şekillenen Ahmet Şara’nın 14 maddelik bir önerisi var. Ancak Özerk Rojava yönetimi ve SDK bu maddeleri daha kabul etmedi. Bu sadece bir öneridir. Buna nasıl bir karşılık geleceğini bilmiyoruz.

Bu 14 maddelik öneri kesinlikle bir çözüm planı değil. Çünkü Suriye ve Irak’ta kimse bu hali ile Kürtlere çözüm üretmeden devam edemez. 100 yıllık zor ve şiddet politikalarıyla Kürt meselesi çözülmedi aksine büyüdü. Bu nedenle konunun tarafı olan devletler kendilerine de ayna tutmak zorunda. Bu saatten sonra silahın kimseye bir faydası olmaz. Bu nedenle sivil siyaset esas alınmalı.

Kürt halkı mazlum bir halk ve varlık mücadelesi veriyor. Temel haklarını istiyor. Bağımsız bir devlet istemiyor. Ben statü ve varlığımın tanınmasını istiyorum diyor. Ahmet Şara ise Kürtçe seçmeli ders olsun diyor. Ancak bu saatten sonra Kürtler statüsüz yaşayamaz.

Bu 14 madde dayatılırsa Kürtler yine direnecektir. Kürt siyaseti geçmiş yıllarda ağır darbeler aldı ancak her seferinde toparlandı. Türkiye’deki demokratik güçlerin sesini yükseltmelerini istiyoruz. Çünkü ırkçı damar sevinç çığlıkları atıyor.

Biz Türkiye iç siyasetinde devam eden çözüm sürecine hiçbir zaman inanmadık. Kürt halkı da inanmadı. Kürt halkı biz her şeyi yaptık, adım sırası devlette diyerek adımlar atılmasını bekliyor. Dağdan inecek kişilere siyasi ve sosyal alanların açılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Kürt meselesi siyasi bir meseledir ve buna göre davranılmalıdır. Kürtlerin anayasal varlığının kabul edilmesini ve ana dilde eğitim hakkını tanınması gerektiğini düşünüyoruz.

12 GÜNDE NE OLDU?

1 Ocak: SDG ile Şam arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nın süresi sona erdi. Kürtlerin yıl sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

SDG ile Şam arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nın süresi sona erdi. Kürtlerin yıl sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı. 4 Ocak: SDG lideri Mazlum Abdi, Şam’da Colani yönetimi ile bir araya geldi. Mutabakattaki düğüm çözülemedi.

SDG lideri Mazlum Abdi, Şam’da Colani yönetimi ile bir araya geldi. Mutabakattaki düğüm çözülemedi. 5 Ocak: ABD arabuluculuğunda Paris'te İsrail ve Suriyeli yetkililer istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması ve ekonomik iş birliğini de içeren bir mutabakat imzaladı.

ABD arabuluculuğunda Paris'te İsrail ve Suriyeli yetkililer istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması ve ekonomik iş birliğini de içeren bir mutabakat imzaladı. 6 Ocak: Şam’daki HTŞ yönetimi aynı gün Halep’in Kürt mahallelerine saldırıya geçti. Beş gün süren saldırılar sonrasında ateşkese varıldı.

Şam’daki HTŞ yönetimi aynı gün Halep’in Kürt mahallelerine saldırıya geçti. Beş gün süren saldırılar sonrasında ateşkese varıldı. 14 Ocak: HTŞ birlikleri Halep’teki ateşkesin ardından hızla Fırat’ın batısındaki diğer merkezlere yöneldi. YPG/SDG Fırat’ın doğusuna çekildi.

HTŞ birlikleri Halep’teki ateşkesin ardından hızla Fırat’ın batısındaki diğer merkezlere yöneldi. YPG/SDG Fırat’ın doğusuna çekildi. 18 Ocak: HTŞ ordusu Fırat’ın doğusuna da girerek Deyrizor ve Rakka gibi kentleri aldı. ABD’nin devreye girmesiyle Abdi ile Şara arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

HTŞ ordusu Fırat’ın doğusuna da girerek Deyrizor ve Rakka gibi kentleri aldı. ABD’nin devreye girmesiyle Abdi ile Şara arasında ateşkes anlaşması imzalandı. 19 Ocak: Ateşkese rağmen HTŞ güçleri Fırat’ın doğusunda ilerlemeye devam etti. Tişrin barajı alındı, Haseke’ye yığınak yapıldı.