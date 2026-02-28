Emperyalist operasyon: ABD-İsrail, İran’a saldırdı!

Venezuela’ya girip Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu esir alan ABD, şimdi de İsrail ile birlikte İran’a saldırdı.

İran'a yönelik saldırıları "önleyici" olarak nitelendiren Tel Aviv yönetimi, ABD ile ortak düzenledikleri saldırılarda Tahran'da İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in ofisinin yakınlarını bombaladı. İlerleyen saatlerde İsrail, İran’dan füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi. İran, misilleme saldırılarıyla İsrail'deki çeşitli bölgeleri balistik füzelerle vuruyor.

Başkentte, biri Tahran Üniversitesi'nin bulunduğu sokakta olmak üzere 3 saldırı gerçekleşti. İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia ederken patlama Hamaney'in çalışma ofisinin yakınında meydana geldi.

Saldırıda zarar görmeyen Hamaney, "güvenli bir bölgeye" sevk edildi.

"ABD İLE KOORDİNELİ"

Öte yandan İsrailli yetkililer, saldırının ABD ile birlikte planlandığını belirterek "ABD ile koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyoruz. Operasyon aylar önce planlandı ve saldırı tarihi haftalar önce belliydi" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İran’a karşı saldırıları "önleyici saldırı" olarak nitelendirdi.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti. Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" dedi.

ÇOK SAYIDA ŞEHİR HEDEF ALINDI

İran basınına göre, İsrail ve ABD'nin ortak saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.

Grafik: AA

İSRAİL'DE HALK SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

TAHRAN'DA HASTANELER ALARM DURUMUNA GEÇTİ İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti. İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi. Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi" dedi. İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.



İran'da, okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

MİLİS GÜÇLER GÖREVE BAŞLADI

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları'na bağlı milis güçler (Besic) unsurlarının başkent sokaklarında göreve başladığını duyurdu.

ABD ve İsrail saldırılarıyla eş zamanlı Tahran'ın 22 ilçesindeki milis güçlerin devriye faaliyetine geçtiği kaydedildi.

Uygulamanın, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiği aktarıldı.

İran'daki saldırılar sürüyor / AA

IRNA: ABD-İSRAİL SALDIRISINDA 24 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula ABD-İsrail saldırısında 24 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi. İlerleyen dakikalarda can kaybının 24'e yükseldiği bildirildi.

İRAN: MİSİLLEME YAPACAĞIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP: BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" ifadelerini kullanarak İran'ın uzun süredir nükleer müzakerelerle ilgili bütün fırsatları reddettiğini ve daha fazla sabredemediklerini söyledi.

Devrim Muhafızları’na silah bırakma çağrısında bulunan Trump, “Ya adil muamele göreceksiniz ve tam dokunulmazlığınız olacak ya da kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen, tekrar, yok edilecek. Donanmalarını yok edeceğiz. Ve İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" MESAJI VERDİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri sürdü. Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu. "İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi. İsrail ve ABD, İran'a saldırıyor: Netanyahu'dan ilk açıklama

İSRAİL: İRAN MİSİLLEME YAPTI

İsrail ordusundan Türkiye saatiyle 11.15'te yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırılarında bulunduğu belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran misillemesini engellemek için devrede olduğu bildirildi.

İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların çaldığı belirtildi.

İsrail halkından resmi duyurulara uyması ve uyarı alınması halinde derhal sığınak veya korunaklı alanlara girilmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanlarda kalınması istendi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da İran'dan İsrail'e yeni balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL'E FÜZE VE İHA İLE SALDIRI BAŞLATILDI

TSI 11.50'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı" ifadeleri kullanıldı.