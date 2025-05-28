Emperyalist ortaklığa tepki

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) İskeçe teşkilatı, NATO’nun 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında İskeçe’de düzenleyeceği “Acil Müdahale 2025” askeri tatbikatına sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in haberine göre hükümeti ülkeyi “tehlikeli askeri planlara” dâhil etmekle eleştiren KKE, bu tür faaliyetlerin bölgesel çatışma riskini artırdığını kaydetti.

Özellikle Ukrayna ve Ortadoğu’da devam eden çatışmalar nedeniyle bu tür eylemlerin “Yunanistan’ı hedef haline getirebileceği” uyarısı yapan KKE, hükümete “Yunanistan’ı NATO tatbikatlarından çekin. Dedeağaç’taki ABD askeri üssünü kapatın. Dedeağaç ve Kavala limanlarının askeri sevkiyatlar için kullanımına son verin. Yurtdışındaki Yunan askerlerini geri getirin. Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını durdurun” çağrısı yaptı.

BÜTÇEYİ SAVAŞA DEĞİL HALKA AYIRIN

Batı Trakya merkezli Rodop Barış Komitesi ise yaptığı açıklamada Ukrayna ve Ortadoğu’dan Doğu Akdeniz ve Asya’ya yayılan emperyalist gerilimlerin artışına dikkat çekti. Atina yönetimi ile tatbikata destek veren siyasi partilerin ülkeyi, ABD, NATO ve AB öncülüğündeki savaş planlarına derinlemesine dâhil ederek “küresel sermayenin çıkarlarına hizmet etmekle” suçlayan Komite, Yunanistan’ın, ABD-NATO üsleri genişletilerek adeta “devasa bir askeri üs” haline getirildiğini vurguladı. Yunanistan’ın emperyalist savaşlardan ve planlardan çekilmesini isteyen Komite, “bütçenin sağlığa, eğitime, sosyal refaha ve afet önlemeye yönlendirilmesi” çağrısı yaptı.

Öte yandan Rodop Barış Komitesi, Doğu Makedonya ve Trakya’daki emek örgütleri ve bölgesel kuruluşlarla birlikte, Dedeağaç Barış Komitesi tarafından düzenlenecek olan savaş karşıtı gösteriye katılım çağrısı yaptı.