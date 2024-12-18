Emperyalist plana sadıklar

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Batılı ülkelerin Suriye’yi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu yönetimi tanıma girişimleri sürerken emperyalist güçler ve cihatçılar yeni dizaynda İran ve Rusya’ya yer vermemekte kararlı.

Rusya’nın Suriye’deki varlığına yer olmadığını söyleyen HTŞ yönetimi, ülkenin yeni geleceğini şekillendirmek için tüm ülkelerle temas kurmaya açık olduğunu belirtti. Suriye’nin yeni geçiş hükümetinin siyasi departmanı sözcüsü Obeida Arnaout, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından müttefiki Rusya’ya ülkedeki varlığını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

‘BANA TERÖRİST DEMEYİN’

Rusya’nın Suriye’de iki askeri üssü bulunuyor: Liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssü ve Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü. Bu üsler Kremlin’in stratejik açıdan en önemli askeri karakolları arasında sayılıyor. Rusya’nın menfaatlerinin eski Suriye yönetimiyle örtüştüğüne dikkat çeken Arnaout, AB, ABD, İngiltere ve diğer ülkeleri, terör örgütü sınıflandırmalarını gözden geçirmeye çağırdı.

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani de The Times Gazetesi’ne konuştu ve “Artık doğum adı olan Ahmed El Şara’yı kullanmaya başladım. Bana ‘terörist’ demeyin, bu tanım daha çok Esad rejimine uygun. İsrail’i uyarıyorum, Suriye’den çekilsin” ifadelerini kullandı. Colani’nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuştu.

LİBYA, AFGANİSTAN HATALARI

Suriye’de yeni döneme dair hesaplar ve müzakereler sürerken Almanya, İngiltere, Fransa, BM ve AB, peş peşe HTŞ ile doğrudan temas kurmaya başladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da yeni Suriye’de Rusya ve İran’a yer olmadığını söyledi. Şam’da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını duyuran Kallas, “Libya ve Afganistan’da yaptığımız hataları Suriye’de tekrar etmemeliyiz. AB olarak Suriye’de çözüm için Suriye halkının yanında olacağız. Bugün bir AB heyeti yeni yönetimle ve sivil toplumla yapıcı bir diyalog için Şam’da. Şam’daki AB temsilciliğimizin de yeniden açılmasını istiyoruz” dedi.