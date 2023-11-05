Emperyalist riyakârlık

Ateşkese karşı çıkan, İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘etnik temizlik’e varan saldırganlığına koşulsuz destek veren ABD, bir taraftan da ‘iki devletli çözüm’ vurgusu yaptı. Ürdün’deki Gazze Zirvesi’nden de sonuç çıkmazken Tel Aviv okulları, ambulansları bombalıyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail’e üçüncü kez giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir taraftan İsrail’e koşulsuz desteğini yinelerken diğer taraftan da Filistinli sivillerin korunması ve yardım çağrısı yaptı.

Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Blinken, İsrail’in kendini müdafaa hakkına tam destek verdiklerini bir kez daha vurgulayarak İsrail’in güvenliği için tek yolun Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden’ın çarşamba günü yinelediği "iki devletli çözüm" mesajını da bir kez daha tekrarlayan Amerikalı Bakan “Tüm bölgenin güvenliği için tek yol iki devletli çözüm. İki halk için iki devlet. Bir kez daha görüyoruz ki, Yahudi ve demokratik bir İsrail’in kalıcı bir şekilde güvenliğini sağlamak için tek yol bu’’ dedi.

İKİ YÜZLÜ TUTUM

Blinken, “iki devletli çözüm” önerisini dile getirse de ABD yönetimi, Tel Aviv’in de etkisiyle uzunca bir süredir bu planı rafa kaldırmış durumda. İsrail yönetiminin işgal politikalarına sınırsız destek sağlayan Washington, Filistinliler’in devlet özlemini ortadan kaldıran Abraham Anlaşması’nı da İsrail ve diğer Körfez Arap ülkeleriyle imzalamıştı.

‘İNSANİ ARA’YA RET

Netanyahu ise Blinken’ın insani yardım için çatışmaların bir süre durması önerisini geri çevirirken, “İsrail, rehinelerimizin serbest bırakılmasını içermeyen geçici bir ateşkesi reddediyor” ifadelerini kullandı.

Blinken Tel Aviv’in ardından geçtiği Ürdün’ün başkenti Amman’da bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin yönetimi katıldı. Arap bakanlar görüşmede Arap dünyasının acil ateşkes çağrısını vurguladı. Görüşmede bölgeye insani yardımla, bölgesel barışı tehdit eden çatışmanın sona ermesinin yolları da masaya yatırıldı.

Blinken’la görüşen Lübnan Başbakanı Najib Mikati de Gazze’de ateşkes ve İsrail’in Lübnan’ın güneyinde saldırganlığının son bulması için çalışılmasının önemine vurgu yaptı.

Japonya, Gazze Şeridi’ne insani yardımların girebilmesi amacıyla İsrail’e, "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı. Japon Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Tel Aviv’e düzenlediği ziyarette, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Kamikawa, Batı Şeria’daki Ramallah kentinde, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinde ise Japonya’nın, Gazze Şeridi’ne 65 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirdi.

Görüşmede Japon Bakan, ülkesinin, İsrail-Filistin krizinde, ‘‘iki devleti çözüm kararlılığının değişmediğini’’ vurguladı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bu arada Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze’deki sağlık yetkilileri İsrail’in bir ambulansı hedef alması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgedeki yaşam koşulları da her geçen gün daha kötüye gidiyor. İsrail saldırılarında 9250’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bölgede yaşayan 2,3 milyon kişiden 1,5 milyonu da evlerini terk etmek zorunda kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze’de insani ateşkes çağrısını yineledi. Gazze’deki insani durumun dehşet verici olduğunu belirten Guterres, "Morglar dolup taşıyor. Dükkanlar boş. Sağlık tedbirleri çok kötü. Özellikle çocuklarda; hastalıklarda ve solunum hastalıklarında artış görüyoruz. Bütün bir nüfus travma geçiriyor. Hiçbir yer güvenli değil" diye konuştu.